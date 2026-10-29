به گزارش خبرنگار مهر، جواد محجوبی عصر پنجشنبه در نشست شورای اداری و برنامه‌ریزی استان یزد با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولان، با تشریح وضعیت منابع آبی استان اظهار کرد: افت سطح آب زیرزمینی در دشت‌های یزد به‌طور متوسط سالانه نیم متر است، اما در برخی مناطق این میزان به هشت تا ۹ متر در سال می‌رسد.

وی با اشاره به گستردگی خشکسالی در استان افزود: بیش از ۹۵ درصد مساحت یزد در محدوده خشکسالی شدید قرار دارد و در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۷ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی با کیفیت نامناسب برای شرب برداشت شده است؛ آبی که برای استفاده شرب به اختلاط با منابع آب انتقالی نیاز دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد نسبت به کاهش منابع قابل استفاده برای تأمین آب شرب هشدار داد و گفت: برآوردها نشان می‌دهد در افق سال ۱۴۳۰، حجم آب شرب قابل تأمین استان ممکن است به حداقل ۷۱ میلیون مترمکعب برسد؛ موضوعی که ضرورت اجرای طرح‌های تأمین آب پایدار را دوچندان می‌کند.

نیاز آبی ۲۳۹ میلیون مترمکعبی یزد

محجوبی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تأمین آب استان از سال ۱۳۸۶ بیان کرد: نیاز آبی یزد در بخش شرب ۲۳۹ میلیون مترمکعب برآورد شده و برای جبران کمبودها، دو طرح مهم انتقال آب از سد خرسان و خلیج فارس در دستور کار قرار گرفته است.

وی درباره طرح انتقال آب از سد خرسان توضیح داد: این پروژه حدود ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و میزان پیشرفت ساخت سد نیز به حدود ۲۰ درصد رسیده است. عملیات خط انتقال در دولت چهاردهم آغاز شده و پیگیری مجوزهای تخصیص آب نیز در جریان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد افزود: بخش عمده مجوزهای موردنیاز این طرح دریافت شده و مجوز زیست‌محیطی سد خرسان همچنان از موارد باقی‌مانده است که تسریع در صدور آن می‌تواند به پیشبرد پروژه کمک کند.

پیشرفت ۲۰ درصدی خط انتقال آب خلیج فارس

محجوبی در ادامه به طرح انتقال آب از خلیج فارس اشاره کرد و گفت: طول این خط انتقال حدود ۷۵۰ کیلومتر است و عملیات اجرایی ۳۳ کیلومتر از مسیر واقع در استان یزد در سال ۱۴۰۱ آغاز شده است. پیشرفت فیزیکی این پروژه در مجموع حدود ۲۰ درصد اعلام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی طرح‌های انتقال آب خاطرنشان کرد: برای پیشبرد پروژه انتقال آب از سد خرسان، علاوه بر تسریع در صدور مجوز زیست‌محیطی، اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای سال آینده ضروری است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد همچنین درباره سهم تخصیص آب طرح خلیج فارس اظهار کرد: بر اساس مجوز هیئت وزیران، سهم استان‌های یزد و کرمان به‌صورت مساوی و هرکدام ۱۰۰ مترمکعب تعیین شده است.

محجوبی در پایان خواستار مشارکت و تأمین مالی از سوی معادن مشخص برای اجرای طرح انتقال آب خلیج فارس شد و تأکید کرد: تسریع در اجرای پروژه‌های انتقال آب و تأمین اعتبارات موردنیاز، برای کاهش فشار بر منابع زیرزمینی و حفظ پایداری آب شرب استان اهمیت اساسی دارد.