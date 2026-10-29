امیر سیاری: در معادلات نوین امنیتی، قدرت ملی در ظرفیت پیشگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی هشتم آبان‌ماه؛ را به رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

همرزم ارجمند: سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی ریاست محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور

سلام علیکم؛

هشتم آبان‌ماه؛ روز پدافند غیرعامل فرصتی برای بازخوانی جایگاه راهبردی مصون‌سازی کشور و تأکید بر این اصل بنیادین است که امنیت پایدار، حاصل پیش‌بینی تهدیدات، کاهش آسیب‌پذیری‌ها و آمادگی هوشمندانه پیش از وقوع بحران است.

تجربه جنگ‌های اخیر و تحول در ماهیت منازعات، نشان داده است که تهدیدات نوین با عبور از مرزهای تقابل نظامی، زیرساخت‌های حیاتی، زنجیره‌های تأمین، شبکه‌های ارتباطی و بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها را نیز هدف قرار می‌دهند. در چنین شرایطی پدافند غیرعامل نه‌تنها ضرورتی دفاعی، بلکه مؤلفه‌ای راهبردی در حفظ اقتدار ملی، استمرار کارکردهای حیاتی و تضمین تاب‌آوری کشور در برابر تهدیدات ترکیبی و چندلایه است. در معادلات نوین امنیتی، قدرت ملی در ظرفیت پیشگیری، تداوم کارکردهای حیاتی و بازگشت‌پذیری کشور در شرایط بحران نیز معنا می‌یابد.

ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کلیه مجاهدان این عرصه جهاد خاموش، فرارسیدن هشتم آبان‌ماه روز پدافند غیرعامل را به جنابعالی و تمامی تلاشگران شبکه پدافند غیرعامل کشور که روحیه امید و آرامش را در جامعه پایدار نموده‌اند، تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال، توفیق تداوم خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مسئلت دارم.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران

دریادار دکتر حبیب‌الله سیاری



