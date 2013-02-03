برگزاری جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان در شاهین شهر

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نفری بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شاهین شهر شرایط مساعدی برای مباحث فرهنگی دارد، اظهار داشت: به همین منظور در راستای پرداختن به شعر کودک شهرستان شاهین شهر در نظر گرفته شده است و شعر کودک با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارگان‌های دیگر برای دومین سال پیاپی در اسفند ماه فعالیت خود را در این شهرستان آغاز می‌کند.

وی با اشاره به اینکه جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان در 15 و 16 اسفند ماه در شاهین شهر برگزار می شود، افزود: تقویت بنیان‌های شعری با رویکرد تاثیرگذاری بر مخاطب و بهره‌گیری از شیوه‌های خلاقانه و نو در زمینه شعر کودک، شناسایی استعدادهای ادبی جامعه از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

شهردار شاهین شهر بیان داشت: در دومین دوره این اتفاق بزرگ فرهنگی به دنبال آن هستیم که شعر کودکانه را با همان ویژگی‌ها، سادگی، بی‌آلایشی و شفافیت کودکانه برگزار کنیم.

وی تاکید کرد: صیانت و پاسداشت از استعدادهای کودکان، ارتقا فرهنگ شهروندی، نگاه متعهدانه و هنرمندانه به پرورش خلاقیت کودکان در راستای رشد آموزه‌های دینی و و خلق و تولید بیشتر آثار فاخر ادبی با محوریت شعر کودک و خردسال از دیگر اهداف جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان در شاهین شهر است.

نفری با بیان اینکه شعر اندیشه‌ها و آرزوهای کودکان را متجلی می‌کند، گفت: کودکان نیازهای عاطفی، فرهنگی و اجتماعی خود را در شعر بروز می‌دهند.

وی ادامه داد: تشکیل سایت پایگاه شعر ملی کودک و ایجاد دبیرخانه دائمی شعر کودک در شاهین شهر از ویژه برنامه های جشنواره امسال است.

شهردار شاهین شهر با اشاره به اینکه در دور نخست جشنواره شعر کودک، شاعران شعر کودک و بزرگترهایی که برای کودکان شعر می‌سرودند حضور داشتند، اما امسال کودکان شاعر حضور دارند، تصریح کرد: در سال گذشته شاعران در هر رده سنی اقدام به سرودن شعر کودک کرده بودند این در حالی است شاعران کودک و نوجوان در این جشنواره حضور می یابند.

