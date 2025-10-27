توافقنامه ۳ جانبه برای ارتقای شعر کودک امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه پنجمین جشنواره ملی شعر کودک ایران روز دوشنبه در تالار شیخ بهایی شاهین شهر برگزار شد. سعید ابریشمی راد، شهردار شاهین شهر، در این مراسم ضمن خیر مقدم به شاعران و کودکان حاضر، تاکید کرد که فرزندان این سرزمین صاحبان اصلی چنین مجالسی هستند و حضور آنان سرمایه معنوی جامعه محسوب می‌شود.

وی با بیان اهمیت موضوع کودک و شعر کودک اظهار کرد: شاهین شهر شهری با جایگاه فرهنگی ویژه است و برگزاری چنین رویدادهایی گواه توجه به آینده‌سازان جامعه است.

به گفته وی، کودکان فرشتگانی پاک و مقدس هستند که حقوقشان باید محترم شمرده شود و برنامه‌های فرهنگی باید در جهت تربیت آنان به عنوان شهروندانی آگاه و مسئولیت‌پذیر باشد.

ابریشمی راد همچنین بر تفاوت میان دانش و دانایی تاکید کرد و افزود: کسب اطلاعات صرف از مدرسه و فضای مجازی نمی‌تواند به دانایی منجر شود، بلکه آموزش باید در فرایند عقلانیت و شناخت، کودک را به فردی آگاه و مسئول تبدیل کند.

وی نقش نهادهایی همچون آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان، اداره ارشاد و شهرداری را در تربیت کودکان مهم خواند و گفت جشنواره ملی شعر کودک، فرصتی برای تقویت علاقه و خلاقیت کودکان در حوزه شعر است.

شهردار شاهین شهر با اشاره به تفاهمنامه سه‌جانبه میان شهرداری، آموزش و پرورش و اداره ارشاد اظهار کرد: این توافقنامه موجب برگزاری کلاس‌های فوق‌العاده شعر در مدارس متوسطه اول و آشنایی دانش‌آموزان با اشعار کهن ایران همچون شاهنامه، دیوان حافظ و مثنوی معنوی خواهد شد تا نسل آینده با فرهنگ و ادبیات کشور آشنا باشد.

وی همچنین از راه‌اندازی کتابخانه تخصصی شعر کودک در شاهین شهر با نام مصطفی رحماندوست خبر داد و افزود: این کتابخانه شامل مجموعه‌ای از کتاب‌های کمیاب و هدیه‌شده توسط شاعران سراسر کشور است و نقطه عطفی در ترویج فرهنگ مطالعه و شعر کودک محسوب می‌شود.

ابریشمی راد در پایان سخنان خود تاکید کرد: شعر کودک ابزاری ارزشمند برای تربیت و رشد خلاقیت کودکان است و این جشنواره بستری برای افزایش انگیزه و علاقه آنان به ادبیات خواهد بود.