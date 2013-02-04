تعفن فاضلاب خانگی قائم شهری ها را کلافه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرفلک عصر دوشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح فاضلاب شهری قائم شهر اظهار داشت:برای اجرای طرح فاضلاب شهری شهرستان، حدود هفت هکتار زمین نیاز است.

وی به دفع و هدایت سطحی و فاضلاب خانگی شهرستان که بسیار با مشکل مواجه است، اشاره کرد و گفت: عدم دفع و بوی تعفن فاضلاب خانگی، موجب به خطر افتادن سلامت مردم شده است.

فرماندار قائم شهر از تاخیر در اجرای پروژه فاضلاب قائم شهر انتقاد کرد و گفت: با هماهنگی و پیگیری مدیرعامل آبفای شهری مازندران این مهم به نتیجه رسید.

رئیس کارگروه پسماند قائم شهر از دفع فاضلاب شهری قائم شهر بعنوان دغدغه ای برای مسئولان و مردم این شهرستان عنوان کرد و اذعان داشت: اجرای این طرح در رفع این دغدغه نقش بسزایی دارد.

بهره برداری سه طرح آبفای شهری در قائم شهر



مدیرعامل آبفای شهری مازندران گفت سه طرح آب و فاضلاب شهری قائم شهر افتتاح و بهره برداری شده است.

محمد تقی حسین زاده نیز در این مراسم به آغازعملیات اجرائی طرح جمع آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب قائم که اجرای این طرح 20 سال گذشته باید انجام می شد، اشاره کرد و اظهارداشت: این طرح با ظرفیت 75 هزار متر مکعب در شبانه روز در ردیف اجرایی و اعتبار مورد نظربانک توسعه اسلامی قرار و استارت آن خورده است/

وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه امسال و شروع طرح ازسال آینده با حدود 95 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده 4 سال آینده فاز اول این پروژه به بره برداری می رسد.

حسین زاده گفت: اجرای کامل این پروژه در چهار فاز با اعتبار 230 میلیارد تومان خواهد بود.

قائم شهر دومین شهرستان پرتراکم کشور است.