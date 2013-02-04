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۱۶ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۱۷

پیرفلک اعلام کرد:

تعفن فاضلاب خانگی قائم شهری ها را کلافه کرده است

تعفن فاضلاب خانگی قائم شهری ها را کلافه کرده است

قائم شهر - خبرگزاری مهر: فرماندار قائم شهر گفت: به دلیل نبود مدیریت جامع فاضلاب در قائم شهر، بوی تعفن فاضلاب خانگی شهروندان دومین شهرستان پرتراکم کشور را کلافه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرفلک عصر دوشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح فاضلاب شهری قائم شهر اظهار داشت:برای اجرای طرح فاضلاب شهری شهرستان، حدود هفت هکتار زمین نیاز است.

وی به دفع و هدایت سطحی و فاضلاب خانگی شهرستان که بسیار با مشکل مواجه است، اشاره کرد و گفت: عدم دفع و بوی تعفن فاضلاب خانگی، موجب به خطر افتادن سلامت مردم شده است.

فرماندار قائم شهر از تاخیر در اجرای پروژه فاضلاب قائم شهر انتقاد کرد و گفت: با هماهنگی و پیگیری مدیرعامل آبفای شهری مازندران این مهم به نتیجه رسید.

رئیس کارگروه پسماند قائم شهر از دفع فاضلاب شهری قائم شهر بعنوان دغدغه ای برای مسئولان و مردم این شهرستان عنوان کرد و اذعان داشت: اجرای این طرح در رفع این دغدغه نقش بسزایی دارد.

بهره برداری سه طرح آبفای شهری در قائم شهر

مدیرعامل آبفای شهری مازندران گفت سه طرح آب و فاضلاب شهری قائم شهر افتتاح و بهره برداری شده است.

محمد تقی حسین زاده نیز در این مراسم به آغازعملیات اجرائی طرح جمع آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب قائم که اجرای این طرح 20 سال گذشته باید انجام می شد، اشاره کرد و اظهارداشت: این طرح با ظرفیت 75 هزار متر مکعب در شبانه روز در ردیف اجرایی و اعتبار مورد نظربانک توسعه اسلامی قرار و استارت آن خورده است/

وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه امسال و شروع طرح ازسال آینده با حدود 95 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده 4 سال آینده فاز اول این پروژه به بره برداری می رسد.

حسین زاده گفت: اجرای کامل این پروژه در چهار فاز با اعتبار 230 میلیارد تومان خواهد بود.

قائم شهر دومین شهرستان پرتراکم کشور است.

کد مطلب 1808823

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