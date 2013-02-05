تولید 2 هزار تن فرآورده های دام و طیور در آرادان

به گزارش خبرنگار مهر، مراد خادم صبح سه شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی شهرستان آرادان از تولید دو هزار و 419 تن فرآورده های دام و طیور خبر داد و گفت: از این مقدار 932 تن شیر، گوشت قرمز 870 تن، گوشت سفید 385 تن و 232 تن تخم مرغ صنعتی و بومی طی یک ماه گذشته تولید شده است.

وی گفت: نظارت بر 370 هکتار طرح های افزایش محصولات زراعی و باغی، بررسی 15 طرح گلخانه ای، توزیع چهار دستگاه تراکتور و 20 دستگاه ادوات کشاورزی، مبارزه با علف های هرز مزارع گندم و جو در سطح 20 هکتار، تهیه و توزیع 80 تن انواع کود شیمیایی، انجام 285 مورد تلقیح مصنوعی از اهم اقدامات مدیریت در ماه گذشته بوده است.

خادم در خاتمه تصریح کرد: رکوردگیری شیر از 392 راس گاو، بازسازی 730 مترمربع جایگاه دام، صدور 23 مورد پروانه بهره برداری، تمدید 28 مورد جواز تاسیس و توسعه، تمدید 13 مورد پروانه بهره برداری، برگزاری کارگاه آموزشی گندم و کلاس آموزشی ترویجی به حجم 27 نفر روز، پاسخ به 35 فقره استعلام در بخش امور اراضی و صدور سه فقره تغییر کاربری نیز از دیگر اقدامات این مدیریت طی ماه گذشته در شهرستان آرادان بوده است.