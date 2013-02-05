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۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۳۹

خادم مطرح کرد:

تولید 2 هزار تن فرآورده های دام و طیور در آرادان

تولید 2 هزار تن فرآورده های دام و طیور در آرادان

آرادان – خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آرادان عنوان کرد: بیش از دو هزار تن فرآورده های دام و طیور طی ماه گذشته در این شهرستان تولید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مراد خادم صبح سه شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی شهرستان آرادان از تولید دو هزار و 419 تن فرآورده های دام و طیور خبر داد و گفت: از این مقدار 932 تن شیر، گوشت قرمز 870 تن، گوشت سفید 385 تن و 232 تن تخم مرغ صنعتی و بومی طی  یک ماه گذشته تولید شده است.

وی گفت: نظارت بر 370 هکتار طرح های افزایش محصولات زراعی و باغی، بررسی 15 طرح گلخانه ای، توزیع چهار دستگاه تراکتور و 20 دستگاه ادوات کشاورزی،  مبارزه با علف های هرز مزارع گندم و جو در سطح 20 هکتار، تهیه و توزیع 80 تن انواع کود شیمیایی، انجام 285 مورد تلقیح مصنوعی از اهم اقدامات مدیریت در ماه گذشته بوده است.

خادم در خاتمه تصریح کرد: رکوردگیری شیر از 392 راس گاو، بازسازی 730 مترمربع جایگاه دام، صدور 23 مورد پروانه بهره برداری، تمدید 28 مورد جواز تاسیس و توسعه، تمدید 13 مورد پروانه بهره برداری، برگزاری کارگاه آموزشی گندم و کلاس آموزشی ترویجی به حجم 27 نفر روز، پاسخ به 35 فقره استعلام در بخش امور اراضی و صدور سه فقره تغییر کاربری  نیز از دیگر اقدامات این مدیریت طی ماه گذشته در شهرستان آرادان بوده است.

کد مطلب 1809369

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