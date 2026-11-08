به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین شاه حسینی صبح یکشنبه در بازدید یک واحد تولید کود شیمیایی از پلمب این مرکز در آرادان خبر داد و بیان کرد: این واحد تولیدی برخلاف مفاد پروانه بهره‌برداری فعالیت می‌کرد و با وجود دریافت تذکرات لازم، نسبت به اصلاح روند تولید و رفع تخلفات اقدام نکرد.

وی ادامه داد: پس از بررسی تخلفات و پیگیری‌های انجام‌شده، این واحد در راستای مصوبات کمیته نظارت و بازرسی مواد کودی استان و با هدف صیانت از حقوق کشاورزان و جلوگیری از عرضه نهاده‌های غیراستاندارد پلمب شد.

مدیر جهاد کشاورزی آرادان با اشاره به اهمیت کیفیت نهاده‌های کشاورزی بیان کرد: نداشتن آنالیز مواد کودی و عدم انطباق محصولات با مشخصات مندرج در پروانه بهره‌برداری می‌تواند سلامت خاک و کیفیت تولیدات کشاورزی را تحت تأثیر قرار دهد؛ از این رو نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

شاه حسینی ادامه داد: این اقدام با حضور رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان های آرادان و گرمسار، مسئول حراست و کارشناس مسئول تولیدات گیاهی و صنایع تبدیلی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان انجام شد و پرونده واحد متخلف برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح ارجاع شده است.

وی تأکید کرد: نظارت بر واحدهای تولید و عرضه نهاده‌های کشاورزی با جدیت ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلفی که حقوق کشاورزان و کیفیت نهاده‌های مورد استفاده در بخش تولید را به خطر بیندازد، برخورد قانونی می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی آرادان خاطرنشان کرد: حمایت از تولیدکنندگان قانون‌مند و ارتقای استانداردهای تولید کودهای شیمیایی از جمله رویکردهای جهاد کشاورزی برای افزایش کیفیت نهاده‌ها و تقویت بخش کشاورزی است.