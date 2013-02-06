انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری نباید تحت تاثیر احساسات قرار بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی٬ صبح چهارشنبه در نشست درس اخلاق مدیران استان مرکزی در اراک افزود: انتخاب تیم اجرایی حکیم، لایق، خردمند، دارای نفس مطمئنه٬ آرام٬ دارای دیدگاه های کارشناسی دقیق و مسوولیت پذیر برای عبور از پیچ های دشوار اقتصادی و سیاسی ضروری است.



وی با تاکید برحضور تیم اجرایی حکیم در انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: پایبندی فردی که در جایگاه ریاست جمهوری قرار می گیرد به مردم و ولایت فقیه بسیاری از مشکلات کشور را کاهش می دهد.



کشور نیازمند مدیریتی مناسب برای تامین نیازهای ارزی و ریالی



امام جمعه اراک با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: نیاز کشور برای مدیریتی مناسب برای منابع ارزی، ریالی و نقدینگی است تا بتوانیم از این بحران عبور کنیم.



آیت الله دری نجف آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امام راحل با پیروزی انقلاب اسلامی تحول بزرگی در جهان ایجاد کرد٬ افزود: انقلاب اسلامی موجب احیای دوباره اسلام در شرق و غرب شده است.



وی از ولایت فقیه به عنوان رکن اصلی و اساسی نظام اسلام یاد کرد و گفت: همه باید بر اساس شاخص های تعیین شده توسط ولایت فقیه و قانون اساسی حرکت کنند.



وحدت کلمه، پایبندی به آرمان های امام راحل از اصول نظام اسلامی است



نماینده ولی فقیه دراستان مرکزی با اشاره به اینکه ملت و مسوولان برای پیمودن مسیر بهمن 57 تا پیروزی نهایی با محوریت ولایت فقیه مصمم و استوارند٬ اظهار کرد: وحدت کلمه، پایبندی به آرمان های امام راحل، رهبر معظم انقلاب وشهیدان از اصول اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی است.



امام جمعه اراک با بیان اینکه توطئه ها، اختلاف افکنی و تفرقه اندازی دشمنان نمی تواند خللی در صف به هم پیوسته مردم ایجاد کند٬ گفت: نیاید به حاشیه ها توجه کرد و تنها باید برای رسیدن به اهداف متعالی انقلاب اسلامی تلاش کرد.



آیت الله دری نجف آبادی در پایان اظهار کرد: مردم با حضور در راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر با آرمان های والای امام راحل و شهیدان والامقام تجدید میثاق کرده و به دنیا ثابت خواهند کرد با صلابت در مسیر اسلام ناب محمدی (ص) حرکت می کنند.