شادترین برنامه گردشگری در تهران/ پایان یک همایش فوری برای ثبت مکان رخدادها

به گزارش خبرنگار مهر، ترافیک پارک ساعی در خیابان ولی عصر آن هم ظهر روز جمعه 13 بهمن ماه خبر از اتفاقی در میدان ونک می داد.

گروههایی از عشایر ایران که مسیر ونک تا خیابان جام جم را که به صورت نمادین با بیش از 2500 راس دام پیاده روی کردند صدای ساز و دهل خود را برای نمایش سنت هایشان به مردم شهرنشین تهرانی به صدا درآوردند.

وانت ها و کامیون هایی که مملو از گوسفند و شتر و بز بودند در میدان ونک بار خالی کردند و عشایر نیز با لباس های سنتی شان راس ساعت 14 به سمت خیابان جام جم حرکت کردند.

ماموران شهرداری نیز پشت سر کاروان ها خیابان ولی عصر را جارو می کردند و تابلوهای اطلاع رسانی این جشنواره را از در و دیوار خیابان بر می داشتند.

زیر لفظی رحیمی به زوج های عشایر

پس از پایان این برنامه، از فردای آن روز یعنی از روز شنبه، تمامی اقوام مختلف کشور در نمایشگاه بین المللی تهران هنرهای خود را در معرض نمایش گذاشتند. در مراسم افتتاح این برنامه از طرف رئیس جمهور به صورت نمادین سکه ای به عروس های عشایری در مراسم افتتاح جشنواره صدای عشایر اهدا شد.

محمدشریف ملک زاده رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز سفر کربلا به دو زوج عروس و داماد هدیه داد.

راه اندازی بازارچه صنایع دستی مرز مهران معلق ماند

در حوزه صنایع دستی به غیر از برپایی نمایشگاه صنایع دستی عشایر، خبر رسید که نخستین بازارچه صنایع دستی مرز مهران که قرار بود مرداد سال 91 در نقطه صفر مرزی استان ایلام راه اندازی شود به دلیل سوء مدیریت در انجام مراحل قانونی برای برپایی آن، معلق مانده و کالاهای صادراتی آن نیز در انبار بازارچه تلنبار شده است.

مرز مهران در 90 کیلومتری جنوب استان ایلام قرار دارد. این خروجی پس از فروپاشی رژیم سابق عراق از سال 82 دوباره به روی مردم دو کشور ایران اسلامی و عراق بازگشایی شد به همین دلیل از ویژگی مهمی برای تردد مردم دو کشور برخوردار است و یکی از فرصتها و مکانهای ویژه برای معرفی هنر ایرانی به حساب می آید چرا که بازارچه دائمی مهران اکنون روزانه میزبان صدها نفر است.

با این وجود، مرداد ماه امسال معاون صنایع دستی کشور، مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام، معاون فرماندار مهران و معاون سیاسی امنیتی استاندار و مسئولان استانی دیگر هر کدام بر ضرورت وجود بازارچه های صنایع دستی در مرز مهران تاکید کردند و در مصاحبه هایی آن را نه تنها موجب اشتغال زایی بلکه، عاملی برای معرفی هنر ایرانی در پایانه مرزی مهران به زائرین عتبات عالیات عنوان می کردند.

تورهای با علایق ویژه احیا می‌شود

در ادامه این برنامه، رئیس سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه باید تورهای با علایق ویژه احیاء شود گفت: کوچ و زندگی عشایر در اولویت برنامه های گردشگری سازمان میراث فرهنگی قرار می گیرد.

محمد شریف ملک زاده به خبرنگار مهر گفت: برای اینکه عنوانی برای این جشنواره داشته باشیم و آداب و سنت های عشایر را به مردم معرفی کنیم از این عنوان استفاده کرده ایم.

وی گفت: اولین جشنواره را به مدت 6 روز برگزار کرده و تمام شیوه های سننتی و صنایع دستی و هنرهایی که توسط عشایر ساخته می شوند را در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی به نمایش گذاشته ایم.

اختتامیه نمایشگاه صنایع دستی عشایر

نمایشگاه صنایع دستی عشایر و آداب و رسوم آنها در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران که از روز شنبه آغاز شده بود و شب نوزدهم بهمن به پایان می رسد، یکی از شادترین برنامه های حوزه گردشگری در امسال بود چرا که در غرفه های مربوط به استانهای بوشهر و سیستان و لرستان موسیقی های سنتی برگزار می شد و درک نار نمایش هنر دست هنرمندان استانهای مختلف، رقص شمشیر و موسیقی سنتی طرفداران بیشتری به سمت خود جلب کرده بود.

بررسی 230 پرونده میراثی تنها در سه روز

در کنار این نمایشگاه، همایش ثبت مکان رخدادهای انقلاب اسلامی نیز در مدت سه روز برگزار شد در هشتمین اجلاس شورای سیاستگذاری ثبت آثار تاریخی و مکان‌رویدادهای انقلاب اسلامی 230 پرونده غیرمنقول از 30 استان کشور ارائه شد که 170 اثر آن با تایید اعضای شورای ثبت در فهرست میراث ملی قرار گرفتند. همچنین از 153 پرونده ارائه شده در حوزه مکان رویدادهای انقلاب اسلامی 117 پرونده تثبیت شدند. به عنوان مثال موزه عبرت ایران یکی از مکان رخدادهای انقلاب اسلامی شناخته شد.

این پرونده ها در فاصله سه روز در مدت زمان فشرده ای به ثبت رسیدند تا آمار تعداد آثارثبتی سازمان میراث فرهنگی در پایان دولت دهم بالا رود.

از سوی دیگر ثبت مکان رویدادها در قوانین سازمان میراث فرهنگی جایگاه قانونی ندارد به همین دلیل برگزاری این برنامه اعتراض برخی از کارشناسان را در پی داشته است.

زیارتگاه حوض عباس اردکان جای خود را به یک بنای مدرن می‌دهد!

در حوزه میراث فرهنگی خبر دیگر آن بود که بنای تاریخی زیارتگاه حوض عباس محله چرخاب شهرستان اردکان به بهانه انجام فعالیتهای عمرانی جای خود را به یک بنای مدرن می دهد.

به تازگی خوره تجدد طلبی و نوگرایی به جان زیارتگاه حوض عباس افتاده و هر روز بخشی ازآن تخریب می شود تا به اصطلاح نوسازی شود. نمونه اش، الحاق بخشی جدیدی به آن است که به رغم تلاش برای رعایت تمام اصول معماری اسلامی و ایرانی، تقریبا هیچ سنخیت و تناسبی با بنای قدیمی آن ندارد. همچنین برای این زیارتگاه قرار است گنبد فلزی و بتنی ساخته شود.