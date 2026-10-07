به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف جمالی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دوازدهمین کنگره علمی ـ پژوهشی علامه بلادی بوشهری با هدف ترویج فرهنگ پژوهش، شناسایی و حمایت از آثار علمی و معرفی ظرفیت‌های علمی و فرهنگی استان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام جمالی افزود: محورهای این کنگره شامل گام دوم انقلاب، تفسیر و علوم قرآنی، علوم حدیث و درایه، فقه و اصول، اخلاق و تربیت، فلسفه، کلام و منطق، ادبیات عرب، تاریخ اسلام و تشیع، علوم انسانی، حوزه دین، زندگی‌نامه علمای استان بوشهر، علامه بلادی بوشهر، شهید آیت الله ابوتراب عاشوری است.

دبیر دوازدهمین کنگره علمی ـ پژوهشی علامه بلادی بوشهری همچنین گفت: موضوعات ویژه کنگره شامل امام خامنه‌ای، رهبر مجاهد شهید- نماز جمعه، پایگاه مقاومت و حماسه ـ امت مبعوث‌شده است.

وی با اشاره به قالب آثار قابل پذیرش در این کنگره بیان کرد: طلاب، فضلا و دانش‌آموختگان دانشگاه‌های سراسر کشور می توانند آثار خود را در قالب کتاب، مقاله، پایان‌نامه به دبیرخانه ارسال کنند.

حجت‌الاسلام جمالی در پایان خاطرنشان کرد: آخرین مهلت ارسال آثار ۲۹ آبان ۱۴۰۵ و زمان برگزاری کنگره ۱۷ آذر ۱۴۰۵ تعیین شده است.