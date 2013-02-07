به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی محمدی در همایش مقدماتی ترویج فرهنگ وقف که صبح پنج‌شنبه در سالن همایش های مدرسه علمیه دارالشفاء برگزار شد، اظهار داشت: یکی از موضوعات مرتبط با طلاب و حوزه های علمیه، موضوع وقف است که مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته است.



وی در ادامه با بیان اینکه حوزه های علمیه در جامعه، بیش از اقشار دیگر مدیون به فرهنگ غنی وقف است، خاطر نشان کرد: امید است این همایش مقدمه مناسبی برای پرداختن به این امر الهی باشد تا با استفاده از ظرفیت های مناسب فرهنگ غنی وقف، توسعه و ترویج فرهنگ و سنت حسنه وقف را شاهد باشیم.



رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به سخنان و منویات مقام معظم رهبری، اعلام کرد: وقف یکی از برجسته ترین نهادهای دینی است و احیاء و توسعه این نهاد دینی، بیش از هر کس برعهده حوزه های علمیه است که با اولویت احیاء فرهنگ غنی وقف و احیاء موقوفات باید اجرا شود.



وی با بیان اینکه وقف های جدید باید در راستای نیازهای آینده جامعه جذب و ثبت شود، عنوان کرد: تبلیغ و تبیین و اطلاع رسانی احکام وقف، راهنمایی و تذکر به مردم در زمینه صرف درآمد موقوفات در راستای نیات واقفین، مطرح کردن آثار و پیامدهای موقوفه خواری، جلب افکار عمومی با بیان خدمات سازمان اوقاف و امور خیریه، اطلاع رسانی موقوفات به سازمان، برپایی دروس وقف در حوزه های علمیه، مطرح کردن وقف در مباحث اقتصاد روز، آسیب شناسی موقوفات موجود و مشاوره صحیح برای وقف از جمله مواردی است که می تواند مورد تبلیغ و تبیین توسط حوزه های علمیه و علما و مبلغین قرار گیرد.



حجت الاسلام محمدی با اشاره به وجود یک میلیون و 295 هزار رقبه در کشور، گفت: در سطح کشور بیش از 771 نوع نیت برای موقوفات وجود دارد که بیش از 12 میلیون نفر در کشور را بهره مند از منافع موقوفات می سازد.



وقف، احیاکننده دیگر مبانی اسلامی



نماینده سازمان اوقاف و امور خیریه در حوزه های علمیه نیز در این همایش وقف را احیاکننده دیگر مبانی اسلامی دانست.



حجت الاسلام رضوی مهر اظهار داشت: تاکید میریت حوزه های علمیه و سازمان اوقاف و امور خیریه، مبنی بر ترویج سنت حسنه وقف و سیره ناب اهل بیت علیهم السلام است.



وی در ادامه با اشاره به تشکیل کمیته پیگیری موقوفات حوزه های علمیه، خاطر نشان کرد: کمیته پیگیری موقوفات حوزه های علمیه که چند سالی است تشکیل شده است، در راستای ترویج فرهنگ غنی وقف و احیا موقوفات مرتبط با حوزه های علمیه گام های اساسی و کارآمد برداشته است.



دبیر همایش ترویج فرهنگ وقف با همکاری حوزه های علمیه با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی نیز با استفاده از فرهنگ غنی وقف، قابل اجرا است، اعلام کرد: احیاء وقف، احیاء همه خوبی ها است چراکه وقف، محور اجرایی شدن دیگر امور دینی است و به معنی دیگر، وقف احیاکننده دیگر مبانی اسلامی است.



وی در پایان سخنان خود با اشاره به حضور 300 مدیر روحانی در سازمان اوقاف و امور خیریه، عنوان کرد: همکاری حوزه های علمیه و سازمان اوقاف و امور خیریه در احیاء موقوفات و فرهنگ غنی وقف، قابل انکار نیست و این دو نهاد کارآمد توانسته است در این زمینه، گام های اساسی بردارد.