مسابقات بیلیارد بانوان ایران با شناخت نفرات برتر به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال چهارمین دوره مسابقات رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد در رشته ناین بال با رویارویی المیرا کروبی و فاطمه رنجبر برگزار شد که در نهایت المیرا کروبی با نتیجه 4 بر 3 به برتری رسید و مقام قهرمانی این دوره از رقابت ها را به نام خود ثبت کرد.



بدین ترتیب فاطمه رنجبر به مقام نایب قهرمانی و الناز کروبی و زینب صفی زاده مشترکا به مقام سومی این دوره از رقابت ها دست پیدا کردند. در رشته ایت بال نیز آیسان ملک آرا از استان آذربایجان غربی به مقام قهرمانی، الناز کروبی به مقام نایب قهرمانی و هانیه حسین زاده و سپیده شمس مشترکا به مقام سومی نایل شدند.



آرمین قلی پور، فرهاد طاهری، مهدی احتشامی، محمدحسین فخاری، هومن صمیمی، مریم السادات معصومی، سمیرا بابایی و صدیقه قاسمی قضاوت این دوره از مسابقات را برعهده داشتند. محبوبه زهری به عنوان سرداور، سمیراسادات صنعتی به عنوان مسئول برگزاری مسابقات و فاطمه احمدی در سمت ناظر فدراسیون نیز در این پیکارها حضور داشتند.



چهارمین دوره مسابقات رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد بانوان در دو رشته ایت بال و ناین بال از تاریخ 16 تا 19 بهمن ماه به میزبانی هیات بولینگ و بیلیارد استان تهران به مناسبت بزرگداشت شهیده بانو نرژا و همچنین گرامیداشت دهه مبارک فجر در سالن بیلیارد مجموعه ورزشی شهید حیدرنیا برگزار شد.