سوریه نقطه جنگ جبهه استکبار با جبهه مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمان‌پرست، شامگاه پنچشنبه در نشست هم‌اندیشی با دانشجویان جهان اسلام در سالن شورای مرکزی جهاد دانشگاهی مشهد با اشاره به انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی القا کننده مفهوم انقلاب و استقلال به کشورهای منطقه است و امروز با اتکا به این انقلاب عظیم شرایط آینده کشور بستگی به نحوه مدیریت در این مقطع حساس دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: امروز رژیم های استکباری انقلاب اسلامی را مانع رسیدن به اهداف مستکبرانه خود می‌دانند بنابراین همواره برای انقلاب اسلامی فتنه‌های مکرر طراحی می کنند.

مهمان پرست تصریح کرد: مدیریت صحیح در این شرایط حساس باعث می شود که استراتژی دشمن را نابود و به نوعی جبهه استکبار را به انزوا بکشانیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر ایران اسلامی نظریه جهان تک‌ بعدی بلوک غرب پس از فروپاشی شوروی را برهم زده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: امروز چهره مقاومت انقلاب اسلامی در بیداری‌ منطقه تجلی دوباره یافته و عملیات‌های بیش از سه دهه استکبار برای توقف، عقب‌ماندگی و وابستگی ایران با شکست مواجه شده است.

مهمان پرست با اشاره به اینکه وضعیت کشور در 34 سال گذشته با شرایط حال تفاوت بسیاری دارد افزود: در گذشته ایران بامحدودترین و کم‌ترین توانایی نظامی بیشترین وابستگی را به غرب داشت اما امروز بالاترین درجه استقلال از آن ایران است.

وی بیان کرد: امروز ایده انقلاب اسلامی بر روی استقلال کشورهای منطقه تاثیر داشته طوری که امروز مردم عراق تلاش بسیاری می کنند تا برای استقلال خود در مقابل جبهه استکبار بایستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه امروز سوریه نقطه جنگ جبهه استکبار با جبهه مقاومت تلقی می‌شود، افزود: پس از شکست جبهه استکبار در مقابل ایران و الجزایر، سوریه نقطه جنگ جبهه استکبار با جبهه مقاومت قلمداد می شود.

مهمان پرست جریان اسلام‌گرایی ترکیه را ریشه در ایده‌های انقلاب اسلامی دانست و افزود: جریان اسلام‌گرایی در ترکیه سیستم حکومتی این کشور را به دست گرفته است.

وی اظهار کرد: امروز جریان اسلام‌گرا در رأس تصمیم‌گیری‌های کلان ترکیه قرار دارد و مشابه این شرایط را در لبنان، مصر و دیگر کشورهای عربی نیز می توان مشاهده کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: هم اکنون حزب‌الله لبنان در داخل این کشور دولت تعیین کرده و با وجود مشکلات در مصر صراحتا می‌توان گفت تحولات مصر که در گذشته با عنوان قطب اتحاد صهیونیسم تلقی می‌شد قابل ملاحظه است.

مهمان پرست تصریح کرد: استراتژی جبهه استکبار خصوصی کردن، کند کردن، مدیریت و یا منحرف ساختن خلاصه می‌شود و این امر نشان می دهد ناسازگاران با انقلاب اسلامی به اقلیت رسیده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه الجزایر و سوریه کشورهای جبهه مقاومت مورد هدف استکبار هستند بیان کرد: جبهه استکبار می خواست با ایجاد ناامنی در ایران و الجزایر به ایجاد موج بهار عربی بپردازد اما پس از شکست امروز می توان گفت سوریه نقطه مقابل جنگ جبهه استکبار با جبهه مقاومت است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: جبهه استکبار برای هر کشوری در جریان بیداری اسلامی استراتژی‌ها برای تضعیف به کار گرفته و یکی از این استراتژی ها در یمن به کار گرفته شد.

مهمان پرست گفت: دشمن در یمن با فاصله‌اندازی در اتحاد و با طرح‌ پیشنهادی چون عزل و نصب، به دنبال تضعیف موج بیداری اسلامی است.

وی اظهار کرد: در مصر هم وقتی مرسی برنده انتخابات مصر می‌شود عده‌ای با عنوان هواداران احمد شفیع جمع را متشنج کرده تا نشان دهند در مصر انقلاب نبوده بلکه رقابت و تفرقه میان اسلام‌گرا و ملی‌گرا ایجاد شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: استراتژی جبهه استکبار در بحرین سرکوب‌سازی این ملت و در لیبی نیز با ایجاد جریان مسلح و مخالف ایجاد ناامنی در راستای نابودی موج بیداری اسلامی به کار گرفته می شود.

رامین مهمان‌پرست اظهار کرد: آمریکا در مواقع برخورد به بحران خواستار مذاکره با ایران می‌شود و نمونه‌ این امر را می توان در جنگ آمریکا با افغانستان و عراق مشاهده کرد.

وی بیان کرد: ما در جنگ آمریکا با افغانستان به این دلیل که امنیت افغانستان با عنوان کشور دوست و همسایه و همجوار نقش تعیین کننده در امنیت ایران داشت مذاکره با آمریکا را پذیرفتیم.

وی با تاکید بر اینکه سیاست خارجی مجزا از سیاست کلان نظام حرکت نمی‌کند، افزود: مذاکره باید همراه با رفتار عادلانه و از موضع برابر باشد.

وی یادآور شد: مذاکره زمانی اثر‌گذار است که طرف مقابل قصد همکاری داشته نه اینکه شعار مذاکره دهد اما تحریم را بیشتر کند و یا اینکه قصد مذاکره داشته باشد و نام مجاهدین خلق که مسبب 17 هزار شهید ترور شده از لیست گروهک‌های تروریستی حذف کند.

وی سپس درگیری ایران با یکی از کشورهای منطقه برای نفوذ در منطقه را سناریوی جدید جبهه استکبار دانست و افزود: اگر بیداری اسلامی در بیداری منطقه نقش خود را به خوبی ایفا کند سبب می شود دست استکبار قطع شود.

وی عنوان کرد: اگر ایران با یکی از کشورهای عربی درگیر شود اختلاف میان اهل تشیع و تسنن اتفاق می افتد و این امر سبب خوشحالی جبهه استکبار می شود.

وی تصریح کرد: دستگاه سیاست خارجی تا حدودی توانسته است اقداماتی در مسیر توسعه روابط و وحدت شیعیان و اهل تسنن را انجام دهد.

وی در خصوص سوریه عنوان کرد: جبهه استکبار در سوریه تمام تلاش خود را کرد تا ایران را سرکوب کند اما امروز با راهبرد صحیح طرف اصلی مشورت در بحران سوریه ایران است و این امر نشان از نفوذ ایران در منطقه دارد.

وی یادآور شد: حضور نیروهای حمایتی مشابه بسیج در ایران در کنار مردم سوریه یکی از مهمترین علل ایستادگی مردم در برابر ناامنی‌هاست و امروز مردم سوریه می دانند که درگیری‌ها دراین کشور مجموعی از حرکات تروریستی است.

وی سپس با تاکید بر اینکه امروز در بحث هسته‌ای کاملا موضع قوی و توانمند داریم، افزود: تحریم سوخت ما را درمانده نکرده است.

وی ادامه داد: 20 درصد غنی‌سازی اورانیوم نظامی نبوده و برای مصارف راکتور تحقیقاتی و پزشکی است.

وی یادآور شد: ایران انقلابی اعتقادی دارد و بر اساس فتوای مقام معظم رهبری رفتن به سمت سلاح هسته‌ای حرام است.

وی با بیان این مطلب که ما مخالف سلاح هسته‌ای هستیم، افزود: در بحث هسته‌ای ایران در زمره نخستین کشورهایی است که معاهدهMPT را امضا کرده است.