تجلیل از علی امینی، نابغه‌ 10 ساله و حافظ کل قرآن در اختتامیه جشنواره آیات

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امینی، حافظ کل قرآن کریم که 10 سال بیشتر ندارد ساکن شهر قم است و هم‌اکنون در کلاس ششم ابتدایی تحصیل می‌کند؛ این حافظ کل قرآن کریم درباره تحصیل خود تاکنون می‌گوید: به جز پایه اول و چهارم ابتدایی، بقیه پایه‌های تحصیلی را به صورت غیرحضوری به اتمام رساندم و با خواندن کتاب‌های درسی در منزل، آمادگی برای شرکت در امتحانات پایان ترم را کسب کرده و تمامی پایه‌های تحصیلی را نیز با معدل 20 به پایان رسانده‌ام.

این حافظ خردسال با بیان اینکه حفظ قرآن را از 6 سالگی با تشویق پدر و مادرم آغاز کردم، ادامه می‌دهد: به این دلیل که از همان ابتدا یک فضای قرآنی بر خانواده‌ام حاکم بود و پدر و مادرم نیز طلبه بودند، کم‌کم به حفظ قرآن علاقه‌مند شده و با زحماتی که پدر و مادرم در این مسیر متحمل شدند، حفظ قرآن را آغاز کردم.

وی با بیان اینکه حفظ کل قرآن را 13 فروردین سال جاری به اتمام رساندم، می‌گوید: در ابتدا حفظ قرآن را کم‌کم شروع کردم، به نحوی که در روز شاید حتی کمتر از نیم خط از قرآن را حفظ می‌کردم و این روند تا دو یا سه هفته ادامه داشت و پس از آن که کمی جلوتر رفتم، نیم خط به یک خط و یک خط به چند خط افزایش یافت و به تدریج زیاد می‌شد تا جایی که در روز سه تا سه و نیم صفحه از قرآن را به همراه ترجمه و تفسیر اجمالی آیات حفظ می‌کردم.



علی امینی، عامل موفقیت خود را در حفظ کل قرآن کریم، توکل به خداوند و تشویق پدر و مادر خود می‌داند و ادامه می‌دهد: مادرم که به عبارتی استاد حفظ من بوده، تقریباً حافظ کل قرآن است و پدرم هرچند که حافظ کل قرآن نیست اما بیشتر در جهت حافظ‌ پروری تلاش می‌کند.

وی در این بخش از سخنان خود با بیان اینکه طی چهار سال گذشته قرآن را در کنار تحصیل حفظ کرده‌ام، می‌گوید: هرچند که تحصیل غیرحضوری و مطالعه کتاب‌های درسی در منزل به دور از فضای مدرسه و کلاس، کار سختی است اما به برکت قرآن این کار را تاکنون با موفقیت انجام داده‌ام.



این حافظ کل قرآن در ادامه با عنوان این مطلب که قرآن استعداد انسان را شکوفا می‌کند، ادامه می‌دهد: حفظ قرآن این توفیق را نصیبم کرد که از حافظه قوی‌تری برخوردار شوم و سال دوم و سوم ابتدایی را بدون حضور در کلاس درس با موفقیت پشت سر بگذارم و در این میان هرچند که مسئولان مدرسه بر این عقیده بودند که به صلاح نیست که تحصیلات پایه ابتدایی جهشی باشد اما به برکت قرآن در پایان هر ترم بهترین نمرات را کسب می‌کردم.



این حافظ خردسال با عنوان این مطلب که با پایان یافتن حفظ کل قرآن، کار من تمام نشده است و باید هر هفته یک بار کل قرآن را دوره کنم، می‌گوید: علاوه بر اینکه هر هفته یک بار کل قرآن باید دوره شود، خود را برای آزمون کارشناسی ارشد نیز که اواخر بهمن برگزار خواهد شد، آماده می‌کنم و به مطالعه درس‌های تفسیری برای آزمون کارشناسی ارشد می‌پردازم.



علی امینی در بخش دیگری از سخنان خود درباره توفیقاتی که در پی حفظ قرآن نصیب انسان می‌شود، می‌گوید: طی چهار سالی که به حفظ قرآن پرداخته‌ام، خیلی چیزها یاد گرفته‌ام و معتقد هستم زمانی که حتی توفیق انس کامل با معانی قرآن و عمل به آیات قرآن را نداشته باشیم همین ظاهر قرآن و حفظ ظاهری قرآن هم برکات معنوی بسیاری در زندگی ما خواهد داشت؛ برکت‌هایی که موجب خواهد شد تا شناخت انسان نسبت به دین بیشتر شده و روحانیت و معنویتش افزایش یابد.



وی یادآور می‌شود: به طور کلی کسی که با آیات قرآن کریم مأنوس باشد دیگر نماز خواندن برایش کار سختی نخواهد بود و همچنین، کسی که با مفاهیم قرآنی و دینی آشنا باشد، معارف اسلامی برایش سخت نیست و این افراد، کسانی هستند که هیچگاه از خدا دور نمی‌شوند و برعکس، کسی که با معارف الهی و آموزه‌های دینی فاصله داشته باشد کم‌کم از خداوند نیز فاصله می‌گیرد و در این صورت است که دیگر نمی‌داند که چه کاری انجام می‌دهد و هیچ چیز در اختیار خودش نیست.



این حافظ کل قرآن در ادامه به تأثیرات حفظ قرآن در زندگی شخصی و خانوادگیش اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: طبیعی است زمانی که آیات مربوط به احترام به پدر و مادر را حفظ باشیم و معنی این آیات را خوب درک کرده باشیم، رفتار درستی با پدر و مادر خود خواهیم داشت و زمانی که آیات مربوط به خودخواهی، غیبت، دروغ و ... را حفظ باشیم دیگر خود را از آحاد جامعه برتر نمی‌بینیم و در این صورت بسیاری از مشکلات ما رفع خواهد شد.



وی درباره سرگرمی‌ها و ساعات اوقاف فراغت خود با تأکید بر اینکه این مسائل جزو مسائل خصوصی و شخصی است و بهتر است که درباره آن چیزی نگویم، ادامه می‌دهد: من هم مثل تمام بچه‌های هم سن و سال خودم زمانی که با دوستانم هستم، بازی‌هایی مانند گرگم به هوا، قایم باشک و ... انجام می‌دهم.



علی امینی یادآور می‌شود، زمان‌هایی را که برنامه‌ای برای حفظ قرآن و دوره محفوظات خود ندارم با دوستانم می‌گذرانم و به ویژه در فصل تابستان که اوقاف فراغتم بیشتر است، ساعات زیادی را با دوستانم در بیرون از خانه می‌گذرانم و در تمامی بازی‌هایی که بچه‌ها انجام می‌دهند نیز شرکت می‌کنم.



این حافظ کل قرآن کریم یادآور می‌گوید: در ارتباطات دوستی خود با همسن و سالانم، بیشتر اوقات تأثیرگذاری زیادی بر روی آنان داشته‌ام و حتی در بسیاری از مواقع، زمانی که دوستانم متوجه شده‌اند که من حافظ کل قرآن هستم، آنان نیز به سمت قرآن آمده و حفظ قرآن را آغاز کرده‌اند تا جایی که یکی از دوستانم پس از مدتی که حفظ قرآن را آغاز کرده، هم‌اکنون حافظ دو جزء از قرآن کریم است.



علی امینی ادامه می‌دهد: زمانی که در پایه چهارم ابتدایی تحصیل می‌کردم، همکلاسی‌هایم متوجه شدند که من حافظ کل قرآن هستم و به همین دلیل نیز علاقه زیادی برای حفظ قرآن از خود نشان دادند و زمانی که متوجه اشتیاق آنان برای حفظ قرآن و انس با کلام خدا شدم، حتی کلاس حفظ قرآن و مشاوره قرآنی در مدرسه برگزار کردم تا دانش‌آموزانی که علاقه‌مند به حفظ قرآن بودند، این کار را آغاز کنند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمک‌های غیرقابل شمارش پدر و مادرش در حفظ کل قرآن کریم به او می‌گوید: پدر و مادرم کمک‌های زیادی به من داشتند و همین که من را با قرآن کریم مأنوس کردند، بزرگ‌ترین کمک به من بود و از زحمات آنان تشکر و قدردانی می‌کنم.



این حافظ 10 سال قرآن کریم در پایان متنی که از قبل آماده کرده بود را قرائت کرد که جزئیات این متن سخنرانی به این شرح است: با عرض سلام و ادب خدمت همه شما کسانی که حالا این متن را می‌خوانید یا می‌شنوید و تبریک به مناسبت ایام دهه فجر، امروز انشالله می‌خواهم درباره این سه موضوع و رابطه این‌ها عرض کنم، یکی هنر، دیگری قرآن و دیگری انسان است.



خداوند هنر خود را در خلق انسان به نمایش گذاشت که در سوره مبارکه مومنون آیه 14 ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ ﴿۱۴﴾ آنگاه نطفه را به صورت علقه درآوردیم پس آن علقه را به صورت مضغه گردانیدیم و آنگاه مضغه را استخوان‌هایى ساختیم بعد استخوانها را با گوشتى پوشانیدیم آنگاه جنین را در آفرینشى دیگر پدید آوردیم آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است (14) بعد از اینکه مراحل آفرینش را بیان می‌کند در پایان آیه انسان را احسن مخلوقات معرفی می‌کند.



همچنین، خداوند در سوره الرحمن می‌فرمایند: الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنسَانَ، بیان هنری که خداوند برای خلق انسان به خرج داده آنجا تکمیل می‌شود که قرآن را به انسان یاد می‌دهد و قرآن را در فطرت قرار می‌دهد و اینکه قرآن را در فطرت قرار داده از سوره روم می‌آید و خداوند وقتی انسان را آفرید برای او فطرتی قرار داد و برای فطرت هم قرآن را قرار داد و حتی اگر پیامبری هم نمی‌فرستاد باز هم باید انسان راه درست را در پیش می‌گرفت. چرا که به هر حال انسان یک فطرت پاک و سالم دارد، اما خداوند از باب اینکه نعمت را برای ما تمام کند فطرت را قرار داد و پیامبران را برای انسان فرستاد و معادل وجدان است، انسانی که فطرت پاک و سالم داشته باشد و با گناه آلوده نباشد وقتی قرآن را می‌خواند اگر معانی‌اش را متوجه شود قرآن را در درون خود پیدا می کند.



خداوندا به ما توفقیق بده که این فطرت پاک را نگه داریم.