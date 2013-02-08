پایان جشنواره صدای عشایر/ مفاخر و مشاهیر عشایر ایران تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره هنرمندان و صنعتگران و عشایر از 31 استان کشور محصولات خود را و شیوه نمایش زندگی عشایر را نمایش دادند. در بخشی از این نمایشگاه چادرهای عشایری از دورترین نقطه ایران تا عشایر ایران برپا شده بود و نحوه زندگی آنها در هر چادر عشایری با توجه به قومیتشان نمایش داده می شد.

ارائه محصولات غذایی، خوراکی و سوغات بخش دیگری از برنامه چادر عشایر بود اما در کنار آن صنایع دستی هر استانی در سالنهای دیگر به صورت جداگانه عرضه و فروخته می شد.

این نمایشگاه که بیشتر به ارائه محصولات صنایع دستی می پرداخت نسبت به برپایی نمایشگاه های بین المللی صنایع دستی که هر سال در روز جهانی صنایع دستی برگزار می شود بهتر برگزار شد. شاید یکی از دلایل آن انتخاب بهترین اجناس برای ارائه در نظر گفتن کیفیت و قیمت این محصولات بود. اما در روزهای اول برگزاری این مراسم به دلیل همزمانی برنامه با هفته کاری، استقبال از آن بسیار کم بود تا اینکه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سیل جمعیت وارد نمایشگاه شد.

در گوشه دیگری از شادترین برنامه گردشگری و صنایع دستی امسال موسیقی های سنتی طرفداران خود را داشت. در کنار تمام موسیقی ها و شادی مردم عکس هایی از بمباران حلبچه و نمایش اقتدار ایران در دفاع از میهن اسلامی فضای دیگری را داشت.

هر جا هر قومی برنامه های زنده و موسیقی و رقص سنتی اجرا می کردند مردم به دور آنها جمع می شدند و برخی به اجرا کنندگان شاواش می دادند در میان اینها رقص شمشیر زابلی ها و پایکوبی ترکمن ها طرفداران بیشتری داشت.

عشایر ایران هم که با همکاری سازمان میراث فرهنگی و ستاد امور عشایر به این برنامه دعوت شده بودند هر چند از انتخاب مکان های اقامتی خود و تبلیغات بسیار کم این نمایشگاه رضایت نداشتند اما استقبال مردمی را در روز آخر قابل توجه دیدند.

این استقبال به حدی بود که برای برگزاری مراسم اختتامیه مسئولان سازمان میراث فرهنگی از جمله رئیس و معاونان آنها توسط شرکت کنندگان اجازه ورود به سالن مراسم اختتامیه را پیدا نمی کردند و در میان جمعیت مستاصل ایستاده بودند با این حال شب آخر در مراسم اختتامیه برخی از شرکت کنندگان نمایشگاه توانستند خود را به محل برگزاری نمایشگاه برسانند. بسیاری از آنها به دلیل اینکه مراسم افتتاحیه بسیار شاد برگزار شده بود به این برنامه آمدند اما با گذشت چند بخش از برنامه و شروع سخنرانی ها و پرحرفی های دو مجری مراسم سالن اجتماعات کم کم خالی از مردم است.

در ادامه این برنامه محمدشریف ملک زاده رئیس سازمان میراث فرهنگی از معاونت گردشگری سازمان و مدیر کل میراث فرهنگی استانی تهران خواست تا اول اسفندماه خانه عشایر را در پایتخت افتتاح کنند.

وی گفت: از معاونت گردشگری و مسئول سازمان عشایر ایران می خواهم بزرگترین هولدینگ عشایر ایران را ایجاد کنند.

در ادامه این برنامه از مفاخر و مشاهیر عشایر ایران از جمله زمانخان قشقایی صاحب امارت پل زمانخان و صاحب کرم ایل، اسماعیل خان صولت الدوله قشقایی سردار ملی مبارزه با استعمار انگلیس، حکیم آیت الله جهانگیرخان قشقایی که استاد آیت الله مدرس بوده است به عنوان احیاء گر علوم تقلید در حوزه ای علمیه، محمد بهمن بیگی قشقایی پدر تعلیم و تربیت عشایر، غلامرضا خان ارکوازی ایلام شاعر ، بی بی مریم خان مبارز ضد استبداد، شیر علی مرداد خان مبارز ضد استبداد، پروین بهمنی احیا گر لالایی ها و پژوهشگر فقید عشایر جنوب، میراز محزون قشقایی شاعر غزلسرا، سلیم موذن زاده اردبیلی پیرغلام اهل بیت از ایل شاهسون تقدیر به عمل آمد.

در حاشیه این مراسم مردم از رئیس سازمان میراث فرهنگی به دلیل اجرای شاد این برنامه تشکر کردند.

ملک زاده نیز در میان سخنان خود عنوان کرد: ما شادی داریم اما فرهنگ استفاده از این ظرفیت را در کشور نداریم.