جشنواره ملي صدای بهار در سراسر کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اين جشنواره تا پايان تعطيلات نوروز 92 ادامه دارد اما به دليل تقارن بخشي از تعطيلات نوروز 92 با ايام شهادت حضرت فاطمه (س) برخي از برنامه‌هاي اين جشنواره از جمله اجراي موسيقي محلي و برنامه‌هاي شاد از پنجم فروردين ماه متوقف مي‌شود اما اين جشنواره با برگزاري برنامه‌هاي معنوي مانند نمايشگاه صنايع‌دستي و ظرفيت‌هاي گردشگري استان‌ها تا پايان تعطيلات نوروز در 31 استان کشور ادامه دارد.

همچنين طرح ويژه‌ بازرسي نوروزي از آژانس‌هاي مسافرتي توسط بازرسان محسوس و نامحسوس سازمان ميراث فرهنگي در سراسر کشور از هفته آينده اجرا مي‌شود.

بازرسان محسوس و نامحسوس سازمان ميراث فرهنگي کشور موظف هستند در بازرسي از آژانس‌هاي گردشگري درصورت مشاهده هرگونه تخلف از سوي آژانس‌ها براساس ضوابط قانوني عمل کرده و آژانس مختلف با حضور کميته نظارت بر آژانس‌ها در محل، تعليق و يا پلمپ خواهد شد.