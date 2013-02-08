ادامه ناآرامی ها در کراچی/ 23 کشته و زخمی بر اثر انفجار در "هنگو"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رسانه های پاکستانی گزارش دادند ظهر جمعه بر اثر انفجار بمب در یک ایست بازرسی در شمال غرب پاکستان، دست کم هشت نفر کشته و 15 فرد دیگر زخمی شدند.

گفته می شود که این بمب کنار جاده ای در نزدیکی یک ایست بازسی در منطقه "هنگو" منفجر شد و بسیاری از مغازه های اطراف محل حادثه ویران شدند.

نیروهای امنیتی، پلیس و تیم های امداد و نجات پس از این انفجار در محل حادثه حاضر شده و مجروحین را به بیمارستان های اطراف منتقل کردند.

نیروهای امنیتی عملیات خود را برای بازداشت عاملین این انفجار آغاز کرده اند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را برعهده نگرفته است.

شبکه تلویزیونی جئو پاکستان نیز گزارش داد که بر اثر انفجار یک بمب در شهر کراچی در جنوب این کشور، دست کم یک افسر پلیس کشته و هفت فرد دیگر زخمی شدند.

این حادثه ساعت 9:30 دقیقه صبح روی داد، زمانیکه افسران پلیس با یک بمب کنار جاده ای در شهر کراچی پایتخت ایالت سند روبرو شدند.

این بمب با یک دستگاه کنترل از راه دور کنترل می شد. مجروحین به بیمارستان منتقل شدند و هنوز هیچ فردی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است.