ترامپ توهماتش درباره ایران و تنگه هرمز را تکرار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تکرار توهمات گذشته خود و با هدف کسب آرای انتخاباتی در انتخابات میاندوره ای آبان ماه کنگره گفت: ایران در مخمصه بزرگی گرفتار شده و نمی‌تواند حقوق سربازانش را بپردازد.

در شرایطی که به اذعان کارشناسان و رسانه های آمریکایی، واشنگتن توان ازسرگیری جنگ دوباره علیه تهران را ندارد، رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: کاری که ما در مورد ایران انجام می‌دهیم به این معنی نیست که جنبه نظامی را کنار گذاشته‌ایم.

ترامپ که بارها خواستار مذاکره مستقیم با تهران شده است، گفت: ما نمی‌خواهیم با ایران صحبت کنیم و به دنبال ملاقات با آنها نیستیم.

در شرایطی که بنابه اذعان مجموعه های تخصصی دریانوردی، عبورومرور از تنگه هرمز کاملا محدود شده است، رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد: تنگه هرمز باز است و ما آن را کاملاً از مین‌ها پاکسازی کرده‌ایم.

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش به دفاع از روسیه پرداخت و گفت: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به خاک ناتو حمله نخواهد کرد.

وی مدعی شد که روسیه در مورد تنگه هرمز خیلی خوب عمل کرده است.

رئیس جمهوری آمریکا در یک اقدام دیگر، برخلاف رویه بین المللی، فرمان اجرایی تغییر نام دریاچه انتاریو، دریاچه‌ای که با کانادا مشترک است، به دریاچه آمریکا را امضا کرد.

ترامپ گفت: کانادا بدترین کشوری است که با آن تجارت می‌کنیم و تعرفه‌های سنگینی بر خودروهای آن وضع خواهیم کرد.