شرکت 10 کشور جهان درشانزدهمین جشنواره قصه گویی به میزبانی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الیاس ابراهیمی صبح پنجشنبه در گفتگو با خیرنگاران اظهار داشت: در این مسابقات نفرات برگزیده 31 استان کشور و همچنین نفرات منتخب از کشورهایی همچون فرانسه، پرو، ژاپن، کنیا، اسپانیا، استرالیا، مالزی، سنگاپور، روسیه و پرتغال شرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: داوران این جشنواره از قصه گویان برتر کشور هستند، همچنین یک داور نیز از کشور کانادا انتخاب شده است.



ابراهیمی در خصوص موضوعات این جشنواره گفت: موضوع این جشنواره قهرمانان و پهلوانان ایرانی و متون و آثارکهن ادبی است که البته بخش آزاد آن نیز با حضور معلمان، مربیان مهدهای کودک، روحانیان و والدین انجام خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه های جنبی صورت گرفته در این جشنواره گفت: طی این جشنواره قصه گویان بین المللی به شهرهای مختلف استان اعزام شده و در این شهرها به اجرای برنامه می پردازند، همچنین اجرای ویژه برنامه هایی با حضور قصه گویان جشنواره در منطقه آزاد ارس از دیگر برنامه های اجرایی این جشنواره خواهد بود.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج فرهنگ قصه گویی و استفاده از آن به عنوان یک ابزار تربیتی دانسته و گفت: قصه گویی یکی از قدیمی ترین فرهنگ های ایرانی محسوب می شود که باید آن را با اجرای چنین برنامه هایی زنده نگه داشت.

وی افزود: همچنین در این جشنواره ، چندین عنوان کتاب جدید چاپ شده و کتاب‌های قدیمی کانون با موضوع قصه‌گویی نیز تجدید چاپ خواهند شد.

این جشنواره از روز 29 بهمن تا یک اسفند ماه با حضور 10 کشور خارجی در تبریز برگزار خواهد شد.