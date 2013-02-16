استعفای پاپ به خاطر هزینه بالای برخورد با متخلفان فساد اخلاقی بود

محمد حسن قدیری ابیانه در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن گسترده توصیف کردن این فسادهای اخلاقی بیان داشت: صهیونیست ها هم برای اینکه پاپ ناچار به اطاعت از آنها شود بر نقش او در ارتش نازی ها تاکید کردند و تبلیغات گسترده ای را در این رابطه انجام دادند.
وی با تاکید بر اینکه این مساله برای پاپ و برای واتیکان مشکل اساسی ایجاد کرده است، عنوان داشت: بسیاری از افرادی که الان بزرگ شده اند ولی در کودکی توسط کشیش ها و اسقف ها به آنها تجاوز شده است، اکنون در این خصوص تقاضای غرامت کرده اند.
قدیری ابیانه ادامه داد: این فسادها که توسط تعداد زیادی ازمقامات کلیسا در کشورهای مختلف جهان به کودکان انجام شده تبدیل به خبر صفحه نخست روزنامه ها گردید.
وی افزود: این موضوع باعث شده در هر سفری که پاپ به کشورهای دیگر انجام دهد مورد اعتراض و مواجه با تظاهرات مخالفین قرار گیرد.
قدیری ابیانه ادامه داد: به دلیل ممنوعیت ازدواج در بین کشیش ها و اسقف ها و مجبور بودن آنها به دوری از نیازی طبیعیشان به ازدواج و برای اینکه ابروریزی صورت نگیرد، آنها به سراغ اطفال می رفتند.
وی تاکید کرد: حتی گزارشاتی وجود دارد مبنی بر اینکه کودکان یتیم و معلول که بعضا قدرت شنوایی، بینایی و گفتاری محروم بودند از این تجاوزات درامان نماندند.
پاپ و کلیسا علی رغم اختلافات مذهبی در حمایت از صهیونیست ها کم نگذاشتند
قدیری ابیانه با اشاره به اینکه صهیونیست ها هم مایل بودند پاپ را در خدمت خودشان داشته باشند و فشار می آورند تا پاپ مواضع مستحکم تری در حمایت از آنها داشته باشند، تاکید کرد: پاپ و کلیسا هم در حمایت از صهیونیست ها کم نگذاشتند و در جاهای مختلف ازآنها حمایت کردند.
وی با اشاره به اینکه در عین حال از نظر مذهبی دست واتیکان برای همراهی با صهیونیست تا حدودی بسته است، افزود: در حالی که مسیحیان حضرت مسیح(ع) را فرزند خدا و بخشی از خدا و در واقع یکی از تثلیث می داند، یهودیان هیچ معجزه ای برای حضرت مریم و حضرت مسیح قائل نیستند
قدیری ابیانه در توضیح اظهارات خود گفت: آنها در کتاب تلمود که متعلق به یهودیان هست حضرت مریم را به عنوان زنی خلافکار معرفی کردند و مسیح را فرزند این گناه بزرگ می شناسند.
وی ادامه داد: دست مسیحیان برای حمایت بی چون و چرا ازیهودیان به این دلیل بسته است، هرچند پاپ و کلیسا در حمایت از صهیونیست ها کم نگذاشتند و در جاهای مختلف ازآنها حمایت کردند.
قدیری ابیانه در گفتگو با مهر:
استعفای پاپ به خاطر هزینه بالای برخورد با متخلفان فساد اخلاقی بود
سفیر سابق ایران در مکزیک با اشاره به اینکه فشارها در سطح جهانی به خاطر مفسده ی کشیش ها و اسقف ها واتیکان را در موضع منفعلانه ای قرار داده بود، عنوان داشت: اگر پاپ می خواست با این مفسده ها مقابله کند باید هزینه های زیادی در خصوص برخورد با کلیساها می پرداخت.
محمد حسن قدیری ابیانه در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن گسترده توصیف کردن این فسادهای اخلاقی بیان داشت: صهیونیست ها هم برای اینکه پاپ ناچار به اطاعت از آنها شود بر نقش او در ارتش نازی ها تاکید کردند و تبلیغات گسترده ای را در این رابطه انجام دادند.
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