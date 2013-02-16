استعفای پاپ به خاطر هزینه بالای برخورد با متخلفان فساد اخلاقی بود

محمد حسن قدیری ابیانه در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن گسترده توصیف کردن این فسادهای اخلاقی بیان داشت: صهیونیست ها هم برای اینکه پاپ ناچار به اطاعت از آنها شود بر نقش او در ارتش نازی ها تاکید کردند و تبلیغات گسترده ای را در این رابطه انجام دادند.



وی با تاکید بر اینکه این مساله برای پاپ و برای واتیکان مشکل اساسی ایجاد کرده است، عنوان داشت: بسیاری از افرادی که الان بزرگ شده اند ولی در کودکی توسط کشیش ها و اسقف ها به آنها تجاوز شده است، اکنون در این خصوص تقاضای غرامت کرده اند.



قدیری ابیانه ادامه داد: این فسادها که توسط تعداد زیادی ازمقامات کلیسا در کشورهای مختلف جهان به کودکان انجام شده تبدیل به خبر صفحه نخست روزنامه ها گردید.



وی افزود: این موضوع باعث شده در هر سفری که پاپ به کشورهای دیگر انجام دهد مورد اعتراض و مواجه با تظاهرات مخالفین قرار گیرد.



قدیری ابیانه ادامه داد: به دلیل ممنوعیت ازدواج در بین کشیش ها و اسقف ها و مجبور بودن آنها به دوری از نیازی طبیعیشان به ازدواج و برای اینکه ابروریزی صورت نگیرد، آنها به سراغ اطفال می رفتند.



وی تاکید کرد: حتی گزارشاتی وجود دارد مبنی بر اینکه کودکان یتیم و معلول که بعضا قدرت شنوایی، بینایی و گفتاری محروم بودند از این تجاوزات درامان نماندند.





پاپ و کلیسا علی رغم اختلافات مذهبی در حمایت از صهیونیست ها کم نگذاشتند



قدیری ابیانه با اشاره به اینکه صهیونیست ها هم مایل بودند پاپ را در خدمت خودشان داشته باشند و فشار می آورند تا پاپ مواضع مستحکم تری در حمایت از آنها داشته باشند، تاکید کرد: پاپ و کلیسا هم در حمایت از صهیونیست ها کم نگذاشتند و در جاهای مختلف ازآنها حمایت کردند.



وی با اشاره به اینکه در عین حال از نظر مذهبی دست واتیکان برای همراهی با صهیونیست تا حدودی بسته است، افزود: در حالی که مسیحیان حضرت مسیح(ع) را فرزند خدا و بخشی از خدا و در واقع یکی از تثلیث می داند، یهودیان هیچ معجزه ای برای حضرت مریم و حضرت مسیح قائل نیستند



قدیری ابیانه در توضیح اظهارات خود گفت: آنها در کتاب تلمود که متعلق به یهودیان هست حضرت مریم را به عنوان زنی خلافکار معرفی کردند و مسیح را فرزند این گناه بزرگ می شناسند.



وی ادامه داد: دست مسیحیان برای حمایت بی چون و چرا ازیهودیان به این دلیل بسته است، هرچند پاپ و کلیسا در حمایت از صهیونیست ها کم نگذاشتند و در جاهای مختلف ازآنها حمایت کردند.