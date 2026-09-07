به گزارش خبرنگار مهر، ظفر محمدی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: کلیات طرح تفصیلی شهر تبریز پس از ۱۵ سال به تصویب رسید که این موضوع گامی مهم در ساماندهی و هدایت توسعه شهری کلان‌شهر تبریز محسوب می‌شود.

وی افزود: با ابلاغ طرح تفصیلی، شهروندان و فعالان حوزه ساخت‌وساز می‌توانند با آگاهی و اشراف بیشتری نسبت به ضوابط و مقررات شهری اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: ضوابطی از جمله تراکم ساختمانی، فضای باز، تعداد طبقات و سایر مقررات مرتبط با ساخت‌وساز و توسعه شهری در چارچوب این طرح مشخص خواهد شد.

محمدی تأکید کرد: تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر شهروندان و سرمایه‌گذاران و همچنین ساماندهی روند توسعه شهری تبریز را فراهم می‌کند.

وی همچنین از تصویب طرح تفصیلی شهر عجب‌شیر خبر داد و گفت: ۱۰ پرونده مربوط به شهر اهر نیز در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق طرح‌های مصوب می‌تواند نقش مؤثری در توسعه متوازن، هماهنگ و آینده‌نگرانه شهرهای استان داشته باشد.