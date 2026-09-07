به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: فعالیت کنسولگری آلمان را در شهر سنپترزبورگ متوقف کردیم. مجوز فعالیت سرکنسولگری آلمان در سن پترزبورگ لغو شده و این مرکز باید حداکثر تا ۱۸ سپتامبر به فعالیت خود پایان دهد.
به گزارش راشا تودی، در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: مراکز فرهنگی آلمان (انستیتو گوته) در روسیه باید فعالیت های خود را متوقف کنند و کارکنان آن ها نیز باید حداکثر تا ۱۳ سپتامبر این کشور را ترک نمایند.
وزارت خارجه روسیه در این بیانیه اضافه کرد: مقامات آلمان بار دیگر دور جدیدی از تنش ها را در روابط دوجانبه آغاز کرده اند و آلمان مسئولیت کامل پیامدهای آن را برعهده دارد. تمامی کارکنان سرکنسولگری آلمان در سنپترزبورگ باید حداکثر تا ۱۸ سپتامبر خاک روسیه را ترک کنند.
مسکو سپس افزود: ما یادداشت هایی را در خصوص تعطیلی سرکنسولگری در سن پترزبورگ و مراکز فرهنگی «گوته»، به رئیس هیئت دیپلماتیک آلمان در مسکو ارائه کردیم. اقدامات روسیه در واکنش به تعطیلی سرکنسولگری در بن و «خانه علم و فرهنگ روسیه» در برلین صورت میگیرد.
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