مجید رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اعلام فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، سید محمود حسینی، از چهره‌های ورزشی تربت‌حیدریه، به عنوان سرمربی تیم ملی ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان تربت حیدریه گفت:حسینی قرار است تیم ملی ناشنوایان ایران را برای حضور در مسابقات آسیایی مالزی هدایت کند.

وی بیان کرد:رقابت‌هایی که تیم ملی کشورمان با هدف کسب موفقیت و افتخارآفرینی در آن حضور خواهد داشت.

رضایی افزود: در یک دهه اخیر دوومیدانی تربت‌حیدریه رشد جهشی و فزآینده‌ای داشته و توانسته در حوزه‌های مختلف در عرصه‌های ملی و بین‌المللی صاحب عناوین قهرمانی شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان تربت حیدریه تصریح کرد:حسن تفتیان، تیزپای المپیکی تربت‌حیدریه، علی علیزاده، عضو تیم ملی ناشنوایان، مجتبی زاهدی دونده قهرمان و همچنین کوثر صادقی بخشی از افتخارات دوومیدانی تربت‌حیدریه در عرصه‌های ملی و بین‌المللی است.