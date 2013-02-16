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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۰۱

تلویزیون سوریه پخش کرد؛

اعترافات تروریست بازداشت شده در حمص/ به مدارس، مساجد و مردم حمله می کردیم

اعترافات تروریست بازداشت شده در حمص/ به مدارس، مساجد و مردم حمله می کردیم

یکی از تروریستهایی که اخیرا توسط ارتش سوریه در حمص بازداشت شده، در اعترافاتی سنگین به حمله این گروههای علیه مردم بیگناه اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه اخیرا اعترافات "فخرالدین عباس"، یکی از اعضای گروههای تروریستی را که توسط ارتش بازداشت شده منتشر کرد. وی در این اظهارات به ارتکاب جنایت علیه مردم بیگناه، اماکن دینی و مدارس اعتراف کرد.

وی افزود: در یکی از عملیاتها یک خودرو بمب گذاری شده در خیابان الحمرا در منطقه الملعب حمص را منفجر کردیم که سبب کشته و زخمی شدن تعداد بسیاری از شهروندان شد. همچنین در عملیاتی یک مدرسه را منفجر و به چندین مغازه حمله کردیم تا این طور وانمود کنیم که ارتش این اقدامات را انجام داده است.

این تروریست در ادامه اعترافات خود اظهار داشت: گروههای مسلح،من را به بهانه اینکه یک نیرو برای نگهبانی در شب نیاز دارند، استخدام کردند، اما سپس به ما دستور حمله به مردم در خیابانها و مساجد را دادند. من از سوی  فردی به نام "هیثم الجبوری" به گروه تروریستی که وی در آن فعالیت می کرد، دعوت شدم. وی یکبار به من دستور داد که یک دستگاه خودرو را از برابر مدرسه ام البنین در منطقه الحمرا را به روبروی یک آرایشگاه منتقل کنم. پس از چند ساعت به این منطقه بازگشتم و متوجه شدم انفجاری در این منطقه رخ داده است.

کد مطلب 1816043

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