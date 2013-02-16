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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۴۷

شیخ بدرالدین حسون:

سوریه هزینه مخالفت با طرحهای آمریکایی صهیونیستی را می پردازد/ از مواضع اردوغان شگفت زده شدم

سوریه هزینه مخالفت با طرحهای آمریکایی صهیونیستی را می پردازد/ از مواضع اردوغان شگفت زده شدم

مفتی کل سوریه با اشاره به اینکه سوریه همواره پشتیبان مسائل اساسی جهان عرب بوده است، تاکید کرد: ما هزینه مخالفت با پروژه های آمریکایی و صهیونیستی در منطقه را می دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، "شیخ بدرالدین حسون" در گفتگو با شبکه المیادین اظهار داشت: سوریه امروز در حال درمان جراحات خود است تا دوباره سازندگی را آغاز کند. ما هزینه حمایت از مسائل مهم جهان عرب، مخالفت با پروژه های آمریکایی و صهیونیستی که تجزیه منطقه را هدف قرار داده، می دهیم.

وی تاکید کرد: البته جهان به زودی شاهد و ناظر تولد سوریه جدید که درسهای زیادی از گذشته گرفته خواهد بود. ما می دانیم که چگونه از وقایع دو سال اخیر و نیرنگ هایی که از سوی 100 کشور غربی، همسایه و نزدیک علیه سوریه رخ داد، درس بگیریم.

مفتی کل سوریه تاکید کرد: آزادی از خارج سوریه نمی آید و از ملت این کشور سرچشمه می گیرد. طرح گفتگوی "بشار اسد" از طرح ژنو جامع تر است و دروازه های دمشق به سوی تمام کسانی که می خواهند در گفتگوها مشارکت کنند، باز است.

وی افزود: سوریه امروز در محاصره رسانه های دروغ پراکن گرفتار شده که واقعیتها را وارونه جلوه می دهند. آنها حقیقت توطئه علیه سوریه را بازتاب نمی دهند.

وی تاکید کرد: رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه قبل از بحران از احترام خود نسبت اسد و نگرانی خود در قبال سوریه خبر داد، اما از مواضع وی پس از آن شگفت زده شدم. ترکیه به چه علتی مرزهای خود را در برابر تمام قاتلان و جنایتکاران برای ورود به سوریه گشوده است؟

حسون افزود: خطبای فتنه (عالمان دینی) در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در ریختن خون مردم سوریه شریک هستند. این افراد در عربستان، قطر و کشورهای دیگر که پیروان خود را به آنچه جهاد در سوریه می نامند، فرا می خوانند مسئول خونهای ریخته شده در سوریه هستند.

کد مطلب 1815984

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