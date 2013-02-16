تيم مازندران قهرمان کشتی آزاد جوانان کشور شد

به گزارش خبرگزاري مهر، مسابقات کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور با حضور کشتی گیرانی از سراسر کشور طی روزهای 26 و 27 بهمن ماه در سالن ستارخان شهرستان تبریز برگزار شد و در پایان تیم‌های مازندران، کرمانشاه و لرستان به ترتیب به مقام‌های اول تا سوم دست یافتند. بنا بر اين گزارش اسامی نفرات و تیم‌های برتر این رقابت ها به شرح اعلام شد:

رده‌بندی انفرادی:

50 کیلوگرم: 1- سامان کبیری (خراسان رضوی) 2- احسان سنچولی (گلستان) 3- مصطفی یعقوبی (مازندران) 4- مهرداد عبدی (توابع تهران) 5- سعید آقاعلی (البرز) 6- محسن ملکی (تهران)

55 کیلوگرم: 1- یونس سرمستی (آذربایجان شرقی الف) 2- سیدرضا عزیزی (تهران) 3- علی محمدزاده (آزاد) 4- پژمان تقی پور (کرمان) 5- سیاوش احمدی (کردستان) 6- حسین علی بیگی (مرکزی)

60 کیلوگرم: 1- فرزاد کولیوند (کرمانشاه) 2- حسن یزدانی (مازندران) 3- حجت رضایی (اصفهان) 4- ابراهیم بیگلری (تهران) 5- احمد رستگار (گیلان) 6- مرتضی قیاسی (آزاد)

66 کیلوگرم: 1- پیمان یار احمدی (لرستان) 2- حسین روزبه (آزاد) 3- محمد زارعی (کردستان) 4- محمدرضا صفری (فارس) 5- مهران بابایی (خراسان رضوی) 6- بهمن تیموری (کرمانشاه)

74 کیلوگرم: 1- مصطفی قیاسی (آذربایجان شرقی الف) 2- پویا طاهرخانی (قزوین) 3- محمد عظیمی (همدان) 4- حمیدرضا زرین پیکر (تهران) 5- یونس مرادی (لرستان) 6- احسان عزیزی (خراسان شمالی)

84 کیلوگرم: 1- انوش مردانی (لرستان) 2- صابر رضائیان (کرمانشاه) 3- بهنام حقیقی (گیلان) 4- محمدعلی ریشی (توابع تهران) 5- مهران حسین جانی (آذربایجان شرقی ب) 6- سید محمدحسین دهبان پور (خوزستان)

96 کیلوگرم: 1- حاتم علی اکبر زاده (توابع تهران) 2- امیررضا اکبرزاده (خراسان رضوی) 3- داریوش تقی زاده (مازندران) 4- روزبه محبی (کرمانشاه) 5- بابک عباسی (زنجان) 6- میلاد اسدی (همدان)

120 کیلوگرم: 1- عبداله قمی (مازندران) 2- فردین سعادت (اردبیل) 3- اویان نظریانی (آذربایجان غربی) 4- یداله محبی (کرمانشاه) 5- مجتبی مرادی (خوزستان) 6- رضا کریمی (لرستان)

رده‌بندی تیمی:

1- مازندران 45 امتیاز

2- کرمانشاه 38 امتیاز

3- لرستان 35 امتیاز

4- خراسان رضوی 30 امتیاز

5- تهران 28 امتیاز

6- آذربایجان غربی 26 امتیاز

همچنین در پایان این رقابت‌ها یونس سرمستی و امید کمالی اقدم هر دو از آذربایجان شرقی به عنوان فنی ترین کشتی‌گیر و کشتی گیر نمونه و همچنين محمدرضا چایچی از کرمانشاه به عنوان مربی نمونه انتخاب شدند. کاپ اخلاق این رقابت‌ها نیز به استان خوزستان اهداء شد.