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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۴۰

رضایی خبر داد:

اجرای طرح شهاب در آذربایجان شرقی/ اولویت پرورش بر آموزش

اجرای طرح شهاب در آذربایجان شرقی/ اولویت پرورش بر آموزش

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از اجرای طرح شهاب برای نخستین بار در استان خبر داد.

فیروز رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آذربایجان شرقی پایلوت طرح شهاب انتخاب شده، گفت: طرح شهاب با هدف شناسایی استعدادهای برتر برای نخستین بار در استان اجرایی می شود.

 

وی در تشریح این طرح اظهار داشت: طرح شهاب نگاه جدیدی به جوانان و استعداد های درخشان و برتر داشته و آنها را شناسایی و به کار می گیرد، به  بیان دیگر باتوجه به نیازمندی جامعه به تمامی استعداد های موجود این طرح اجرا می شود.

 

رضایی در بررسی معایب نظام آموزش و پرورش کشور گفت: یکی از عیوب نظام آموزش و پرورش جا ماندن پرورش از آموزش بوده و در برخی موارد مغفول واقع می شد اما در این طرح یک تغییر بنیادی که بوجود آمده اولویت پرورش بر آموزش است.

 

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی یادآور شد: هدف از اجرای این طرح پرورش شخصیت و استعدادهای کودکان بوده که فلسفه ایجاد کلاس ششم ابتدایی هم در این راستا و برای شکل گیری مناسب شخصیت کودکان برای پرورش است.

کد مطلب 1816104

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