اجرای طرح شهاب در آذربایجان شرقی/ اولویت پرورش بر آموزش

فیروز رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آذربایجان شرقی پایلوت طرح شهاب انتخاب شده، گفت: طرح شهاب با هدف شناسایی استعدادهای برتر برای نخستین بار در استان اجرایی می شود.

وی در تشریح این طرح اظهار داشت: طرح شهاب نگاه جدیدی به جوانان و استعداد های درخشان و برتر داشته و آنها را شناسایی و به کار می گیرد، به بیان دیگر باتوجه به نیازمندی جامعه به تمامی استعداد های موجود این طرح اجرا می شود.

رضایی در بررسی معایب نظام آموزش و پرورش کشور گفت: یکی از عیوب نظام آموزش و پرورش جا ماندن پرورش از آموزش بوده و در برخی موارد مغفول واقع می شد اما در این طرح یک تغییر بنیادی که بوجود آمده اولویت پرورش بر آموزش است.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی یادآور شد: هدف از اجرای این طرح پرورش شخصیت و استعدادهای کودکان بوده که فلسفه ایجاد کلاس ششم ابتدایی هم در این راستا و برای شکل گیری مناسب شخصیت کودکان برای پرورش است.