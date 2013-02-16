گهر در تمام بازیها برای برد به میدان می رود/ از تراكتور شناخت كامل داريم

مجيد باجلان در آستانه‌ بازي فردا مقابل تراكتورسازي تبريز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با نتايجي كه حريفان ما در بازي‌هاي ديروز به دست آوردند پيروزي در بازي فردا مي‌تواند اميد را به تيم ما بازگرداند.

وی با بیان اینکه ما از تراكتور شناخت كامل داريم، بیان داشت: نتايج و جايگاه اين تيم در جدول رده‌بندي نشان دهنده‌ اين موضوع است كه تراكتور يكي از بهترين‌ تيم‌هاي فوتبال ايران و مدعي قهرماني در اين فصل به شمار مي‌رود؛ با اين وجود ما مي‌دانيم كه از چه نقاطي بايد به اين تيم ضربه زد.

كاپيتان تيم فوتبال گهر دورود كه در بازي گذشته‌ اين تيم مقابل پرسپوليس تهران از ابتدا در تركيب تيمش حضور نداشت در مورد بازي برابر تراكتور گفت: مهم نيست چه بازيكني در تركيب قرار داشته باشد چرا که همواره موفقيت تيم در اولويت قرار دارد.

وي ادامه داد: اينكه من فردا در تركيب حضور داشته باشم يا بالعكس تنها به نظر كادر فني بستگي دارد چرا كه كادر فني بهتر از هر كسي مي‌داند كه از چه نفراتي بايد استفاده كند ضمن اين‌كه شرايط و تاكتيك تيم حريف نيز در انتخاب نفرات بسيار مهم خواهد بود.

باجلان تصریح کرد: به هر جهت اگر در بازي فردا در تركيب اصلي حضور داشته باشم با تمام قدرت براي موفقيت تيمم تلاش خواهم كرد.

وی در ادامه به نقش تأثيرگذار هواداران در بازي فردا اشاره كرد و گفت: به طور یقین هواداران متعصب ما در بازي فردا نيز با شور و حرارت مثال‌زدني براي حمايت تيمشان به ورزشگاه خواهند آمد.

باجلان یادآور شد: نكته‌ بسيار ناراحت كننده اين‌ است که ما از ابتداي فصل نتوانستيم از امتياز ميزباني استفاده كنيم، به طور قطع اگر ما از ابتدا مي‌توانستيم در دورود بازي كنيم هم‌اكنون در جايگاهي بهتر و حتي تك‌رقمي در جدول قرار داشتيم.

وي با بیان اینکه امیدواریم فردا بتوانیم بر حريف قدرتمند خود پيروز شویم، گفت: ما ديگر چيزي براي از دست دادن نداريم و در تمامي بازي‌ها بايد براي پيروزي به ميدان برويم.

