عرضه 70 هزار تني مرغ منجمد تا پايان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن راد مرد با اشاره به برگزاري 400 نمايشگاه بهاره در سراسر كشور، گفت: در اين نمايشگاهها، اقلام مورد نياز مردم با 7 تا 25 درصد تخفيف عرضه مي‌شود كه در اين راستا در استان تهران نيز 5 نمايشگاه بهاره از 25 بهمن تا 4 اسفند ماه به عرضه محصولات مورد تقاضا خواهند پرداخت.



معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت،‌معدن و تجارت ادامه داد: مواد غذايي،پوشاك، كيف و كفش،آجيل و خشكبار، مواد شوينده، مواد پروتئيني و غيره از جمله كالاهايي است كه در اين نمايشگاهها عرضه مي‌شود.

وي همچنين فروش هاي فوق العاده فروشگاههاي زنجيره اي را از ديگر اقدامات در نظر گرفته شده درايام پاياني سال ذكر كرد.



رادمرد با اشاره به فروش‌هاي فوق العاده 6 هزار واحد منتخب صنفي شامل پوشاك ، وسايل خانگي، دكوراسيون افزود: علاوه بر فروشگاه‌هاي زنجيره اي ، واحدهاي فروش فوق العاده نيز اجناس مورد نياز مردم را به طور ميانگين از پنج تا 15 درصد تخفيف عرضه مي كنند.

وي در ادامه با اشاره به ذخيره سازي 120 هزار تني مرغ در كشور افزود: اين ميزان بالغ 100 هزار تن از توليدات داخلي و 20 هزار تن نيز از محل واردات صورت گرفته است.



رادمرد همچنين از توزيع 20 هزار تن مرغ منجمد در كشور خبرداد و گفت: توزيع 70 هزار تن ديگر نيز براي تمام كشور در دستور كار قرار دارد كه 30 هزار تن آن در نمايشگاه‌هاي بهاره توزيع خواهد شد.



به گفته وي،‌ قيمت ميانگين هر كيلوگرم مرغ ،5 هزار و 750 تومان است كه با توجه به برنامه‌هاي توزيعي مرغ در سطح كشور پيش بيني مي شود اين قيمت بين 5 هزار و 200 تا 5 هزار و 400 تومان كاهش پيدا كند.



وي در ادامه با اشاره به افزايش قيمت گوشت قرمز، افزود:در رابطه با گوشت قرمز نيز از ذخاير قابل قبولي برخوردار هستيم و پيش بيني مي شود با تسريع در واردات گوشت گرم از استراليا و همچنين ازادسازي ذخاير، قيمت‌ها در اين بازار هم روند نزولي داشته باشد.



رادمرد ابراز اميدواري‌كرد؛ با تنظيم بازار گوشت قرمز براي ايام پاياني سال مشكلي در تامين اين ماده غذايي نداشته باشيم و بازار آرامي را تجربه خواهيم كرد.



معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود همچنين از توزيع 280هزارتن كالاي اساسي و ميوه براي روزهاي پاياني سال خبرداد.



وي افزود: ذخيره سازي خوبي براي تامين انواع ميوه مورد نياز ايام پاياني سال انجام شده است كه پيش بيني مي كنيم عرضه ميوه در سراسر كشور به خوبي صورت گيرد.



رادمرد همچنين ادامه داد: با توافق و هماهنگي هاي انجام شده سازمان هاي تعاون روستايي و ميادين ميوه و تره بار نيز براي عرضه انواع محصولات كشاورزي و غذايي اقدام خواهند كرد.