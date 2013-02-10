به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در سخنانی عنوان کرد: وزارت صنعت ، معدن و تجارت با تاسی به منویات مقام معظم رهبری و تابعیت از ایشان ، پیوسته بر حفظ وحدت و انسجام ملی در همه شرایط تاکید دارد و توجه به مباحث اقتصادی را همچنان اولویت اصلی خود می داند.



اضافه شدن 4 میلیون تن به ظرفیت فولاد کشور



وی همچنین با اشاره به جلسه اخیر با معاون اول رئیس جمهوری که با هدف جان بخشی به طرح های فولادی برگزار شده ، گفت : تصمیمات این جلسه نوید بخش طرح های فولادی با بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی است و منجر به افزایش 4 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد کشور خواهد شد.



غضنفری که ازاین تصمیم به عنوان " احیاء و بازتنفس طرح های فولادی " یاد کرد ، ادامه داد: طبق نتایج این جلسه امیدواریم تا اوایل خرداد ماه سال آینده شاهد بهره برداری از چند طرح فولادی باشیم.



وی افزود: براین اساس مقرر شد که تا 10 روز آینده در مجموع 225 میلیارد تومان اعتبار ریالی و 9 میلیون یورو اعتبار ارزی از سوی بانک های عامل به هشت طرح بزرگ و کوچک فولادی بخش خصوصی در نقاط مختلف کشور اختصاص یابد .



توزیع 20 هزارتن مرغ با قیمت هر کیلوگرم 5100 تومان



وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه توزیع گسترده مرغ در روزهای اخیر آغاز شده ، گفت : درحال حاضر 20 هزارتن مرغ در سطح عرضه به قیمت هر کیلوگرم 5100 تومان برای مصرف کننده در شبکه سراسری درحال توزیع است.

غضنفری این توضیح را نیز داد که در حال حاضر همچنان توزیع گسترده برنج از طریق مباشرین در سراسر کشور در حال انجام است.



عرضه 280 هزارتن کالای اساسی و میوه



همچنین همزمان با نزدیک شدن به ماه پایانی سال و در آستانه سال نو وزیر صنعت ، معدن و تجارت از برنامه ریزی گسترده برای توزیع بیش از 280 هزارتن کالای اساسی و میوه شب عید از محل ذخایر خبرداد .



غضنفری با بیان اینکه این اقلام با قیمت مناسب در 31 استان کشور عرضه می شود ، گفت : با توجه به وجود ذخایر فراوان بخش هایی از آنها برای ماه های بعدی سال آینده باقی خواهد ماند.



وزیر صنعت ، معدن و تجارت در مورد 180 هزارتن کالای اساسی پرمصرف و مورد نیاز مردم برای شب عید توضیح داد: دراین ایام 70 هزار تن مرغ ، 30 هزارتن گوشت قرمز ، 30 هزار تن برنج ، 20 هزارتن روغن ، 30 هزارتن شکر ازطریق نمایشگاه های بهاره (عرضه مستقیم کالا )، فروشگاه های زنجیره ای و مراکز فروش تا 25 اسفند ماه توزیع می شود.



وی ادامه داد: 100 هزارتن میوه ایام عید نیز شامل 60 هزار تن پرتقال و 40 هزارتن سیب است که تماما از محل تولید داخلی تامین شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توافق و هماهنگی های انجام شده با سازمان های تعاون روستایی و میادین میوه و تره بار برای عرضه انواع محصولات کشاورزی و غذایی در 132 میدان دایمی و 49 میدان محلی گفت: در این ایام اقلام کشاورزی و غذایی نیاز مردم ،‌ با تخفیف های ویژه و به صورت کیفی ارایه خواهد شد.



غضنفری سپس گفت: توزیع کالای اساسی و میوه از ابتدای اسفند ماه براساس جداول کنترل نظارت استان ها در سراسر کشور و بر مبنای تاریخ مورد نظر مسئولان استانی آغاز و تا نوروز سال آینده ادامه خواهد داشت.

فروش فوق العاده توسط 6 هزار واحد صنفی



وزیر صنعت ، معدن و تجارت با تاکید براینکه امسال بیش از سال های گذشته از توان بخش خصوصی به ویژه اصناف در تنظیم بازار شب عید استفاده می شود ، گفت : با کمک اصناف و اتحادیه های مرتبط اقلام مورد نیاز مردم عرضه خواهد شد.



وی افزود: در نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا ، اصناف و تولید کنندگان کالاهای خود را با تخفیف ویژه ارایه خواهند کرد و همچون گذشته نیز دستگاه های مسئول ، اقلامی همچون گوشت مرغ ، گوشت قرمز ، میوه و مرکبات ذخیره سازی شده ، برنج ، شکر و روغن مورد نیاز مردم را با نرخ های پایین تر از بازار در اختیار مردم قرار می دهند.

غضنفری با اشاره به برگزاری 400 نمایشگاه در سراسر کشور در قالب 40 هزار غرفه با پنج تا 15 درصد تخفیف، برگزاری فروش های فوق العاده در واحدهای منتخب صنفی شامل 6 هزار واحد صنفی پوشاک و وسایل خانگی و دکوراسیون ، فروش فوق العاده در فروشگاه های زنجیره ای بزرگ همچون رفاه ، شهروند ، سپه ، اتکا ، یاس با بیش از یک هزار و 100 شعبه ابراز امیدواری کرد تا متولیان تنظیم بازار امسال بازار آرامی را برای مردم فراهم کنند.



وی گفت که فروشگاه های زنجیره ای و واحدهای فروش فوق العاده اجناس مورد نیاز مردم را به طور میانگین از پنج تا 15 درصد تخفیف و کم مصرف را تا 35 درصد تخفیف عرضه می کنند.

حضور مستمر بازرسان سازمان حمایت و اصناف در سطح بازار



وزیر صنعت ، معدن و تجارت سپس عنوان کرد: فروش فوق العاده مواد شوینده به صورت گسترده درایام پایانی سال در دستور کار تنظیم بازار قرار گرفته به نحوی که کارخانجات تولیدی وانجمن های برتر کالاها را از طریق شبکه های توزیع و فروشگاه های زنجیره ای و نمایشگاه ها در اختیار مردم قرار می دهند.



وی با بیان اینکه تشدید بازرسی با مشارکت بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تعزیرات حکومتی و استفاده از توان اصناف جزو برنامه های ایام پایانی سال است ، افزود: علاوه بر رسیدگی به پرونده ها توسط تعزیرات حکومتی ، سامانه 124 نیز آماده دریافت شکایات و نظرات مردم است.