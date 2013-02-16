اولین رئیس راه و شهرسازی شهریار منصوب شد/ 139 پروژه عمرانی آماده افتتاح

حسین سرچه پیما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به ادغام دو اداره مسکن و شهرسازی و راه و ترابری، جلسه ای در این زمینه تشکیل که طی آن رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شهریار معرفی شد، در این جلسه از زحمات اسداللهی و نظامی به ترتیب روسای ادارات مسکن و شهرسازی و راه و ترابری پیشین تقدیر به عمل آمد.

وی عنوان کرد: با ادغام دو اداره مذکور، رنجبر به عنوان رئیس اداره راه و شهرسازی شهریار منصوب و معرفی شد، این مسئول پیش از این ریاست اداره مسکن و شهرسازی شهرستان ورامین را بر عهده داشته است.

139 پروژه عمرانی قابل افتتاح در شهریار

معاون فنی و عمرانی فرماندار شهریار در ادامه به تشریح پروژه های آماده افتتاح این شهرستان پرداخت و گفت: بالغ بر 139 پروژه عمرانی با اعتبار 806 میلیارد ریال جهت افتتاح و بهره برداری در ایام دهه فجر در نظر گرفته شده بود که بخشی از آنها مورد بهره برداری قرار گرفت و مابقی نیز با حضور مسئولان استانی پس از دهه فجر افتتاح خواهد شد.

سرچه پیما افزود: از 139 پروژه مذکور، 95 پروژه در حوزه شهری و 44 پروژه نیز در حوزه روستایی قرار دارد.

افتتاح 1600 واحد مسکن مهر فردوسیه تا پایان سال

این مسئول بیان کرد: اعتبار پروژه های فوق از محل اعتبارات تملک دارایی استانی، شهرداریها و دهیاریها تأمین شده است.

وی یادآور شد: بنابر برنامه ریزیها مقرر شده که پروژه های باقیمانده با حضور مسئولان استانی در تاریخ 19 اسفند ماه سالجاری افتتاح شود که از آن جمله می توان به بهره برداری از 1600واحد مسکن مهر یوسف آباد فردوسیه، اشاره کرد.

افتتاح زودتر از موعد پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان سپاه

معاون فنی و عمرانی فرماندار شهریار، پروژه های تعریض محور چیتگر و تقاطع غیر همسطح میدان سپاه را از پروژه های مهم شهرستان برشمرد و متذکر شد: با پیگیریهای مستمر و همکاری بسیار مطلوب دستگاههای اجرایی شهرستان، موانع اجرایی پروژه های فوق اعم از تملک اراضی، جابجایی تیرهای برق و... در کمترین زمان انجام شد.

این مسئول افزود: بنابر برنامه زمانبندی، قرار بود پروژه میدان سپاه خرداد ماه سال آینده افتتاح شود اما با تلاش شبانه روزی مسئولان اجرایی، این طرح هم اکنون آماده بهره برداری است و مقرر شده است همزمان با سایر پروژه های دهه فجر در تاریخ 19 اسفندماه سالجاری افتتاح شود.

رتبه نخست شهریار در استان برای نظارت و پیشرفت پروژه های عمرانی

سرچه پیما یادآور شد: بنابر آخرین رتبه بندی فرمانداریها که از سامانه ملی نظارت بر طرحها و پروژهای عمرانی کشور استخراج شده است، فرمانداری شهریار بعد از تهران موفق به کسب رتبه اول در استان شد که این مساله نشان دهنده فعالیت و پشتکار دلسوزانه دستگاههای اجرایی شهرستان است.