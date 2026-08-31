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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۳

هشدار خانه مداحان اهل‌بیت(ع) نسبت به کج‌روی‌ها در جامعه ستایشگری

هشدار خانه مداحان اهل‌بیت(ع) نسبت به کج‌روی‌ها در جامعه ستایشگری

خانه مداحان کشور در پی برخی بدعت‌ها و رفتارهای نامتناسب از سوی تعدادی از مداحان در روزهای اخیر بیانیه‌ای را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه مداحان اهل بیت(ع) کشور در بیانیه با واکنش به برخی بدعت ها و رفتارهای نامتناسب از سوی تعدادی از مداحان این اقدامات را خلاف عرف جامعه مداحان و ذاکران اهل بیت دانشته و آن را زمینه ساز سو استفاده بدخواهان و مخدوش شدن جایگاه این جامعه دانستند. در بیانیه خانه مداخح«هَلِ الدِّینُ إِلَّا الْحُبُّ وَالْبُغْضُ»

ضمن تبریک و تهنیت میلاد باسعادت پیامبر رحمت و امام صادق(علیهماالصلاة والسلام)، بر این باوریم که آموزه‌های نورانی این دو بزرگوار، از جمله تولّی و تبرّی، از مهم‌ترین تعالیم الهی و ارکان اعتقادی و دینی ماست.

با این حال، متأسفانه در شرایطی که تحریف‌ها و بدعت‌هایی در این حوزه پدید آمده است، به نظر می‌رسد در برخی موارد از شیوه صحیح و شایسته ابراز این آموزه‌ها فاصله گرفته‌ایم.

در روزهای اخیر، نمونه‌هایی از کج‌روی و رفتارهای نامتناسب با شأن جامعه ستایشگری اهل‌بیت(ع) را در مطالب و تصاویر منتشرشده در فضای مجازی شاهد بوده‌ایم؛ از جمله انتشار تصاویری از برخی حرکات موزون با پوشش‌های نامناسب از سوی افرادی که منتسب به جامعه بزرگ، مؤثر و ارزشمند ستایشگران اهل‌بیت(ع) هستند. بی‌تردید چنین رفتارهایی می‌تواند زمینه سوءاستفاده بدخواهان و مخدوش شدن جایگاه این جامعه مؤثر و دینی را فراهم آورد.

ضمن تقبیح این‌گونه رفتارها، از عموم جامعه و فعالان رسانه‌ای انتظار می‌رود عملکرد افراد را به جامعه بزرگ و شریف ستایشگری تعمیم ندهند و میان رفتار اشخاص و جایگاه ارزشمند این جامعه تفکیک قائل شوند.

همچنین روشن است که مصادیق اصلی دشمنانی که امروز باید از آنان تبرّی جست، آمریکا و رژیم جنایتکار صهیونیستی هستند؛ دشمنانی که همواره درصدد ایجاد اختلاف و تفرقه میان مسلمانان بوده‌اند. از این‌رو، در راستای تبعیت از آرمان‌های امام شهید و خلف صالح ایشان، امام سیدمجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله)، هرگونه رفتار اختلاف‌انگیز و اقدامی که موجب خدشه به وحدت و انسجام امت اسلامی شود را محکوم می‌نماییم.

امید است جامعه بزرگ ستایشگران اهل‌بیت(ع)، با حفظ شأن، حرمت و جایگاه والای این عرصه، بیش از پیش در مسیر معارف اهل‌بیت(ع)، تقویت وحدت اسلامی و مقابله با توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان گام بردارد.

کد مطلب 6932716
سیده فاطمه سادات کیایی

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