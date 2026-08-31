به گزارش خبرگزاری مهر، خانه مداحان اهل بیت(ع) کشور در بیانیه با واکنش به برخی بدعت ها و رفتارهای نامتناسب از سوی تعدادی از مداحان این اقدامات را خلاف عرف جامعه مداحان و ذاکران اهل بیت دانشته و آن را زمینه ساز سو استفاده بدخواهان و مخدوش شدن جایگاه این جامعه دانستند. در بیانیه خانه مداخح«هَلِ الدِّینُ إِلَّا الْحُبُّ وَالْبُغْضُ»



ضمن تبریک و تهنیت میلاد باسعادت پیامبر رحمت و امام صادق(علیهماالصلاة والسلام)، بر این باوریم که آموزه‌های نورانی این دو بزرگوار، از جمله تولّی و تبرّی، از مهم‌ترین تعالیم الهی و ارکان اعتقادی و دینی ماست.



با این حال، متأسفانه در شرایطی که تحریف‌ها و بدعت‌هایی در این حوزه پدید آمده است، به نظر می‌رسد در برخی موارد از شیوه صحیح و شایسته ابراز این آموزه‌ها فاصله گرفته‌ایم.



در روزهای اخیر، نمونه‌هایی از کج‌روی و رفتارهای نامتناسب با شأن جامعه ستایشگری اهل‌بیت(ع) را در مطالب و تصاویر منتشرشده در فضای مجازی شاهد بوده‌ایم؛ از جمله انتشار تصاویری از برخی حرکات موزون با پوشش‌های نامناسب از سوی افرادی که منتسب به جامعه بزرگ، مؤثر و ارزشمند ستایشگران اهل‌بیت(ع) هستند. بی‌تردید چنین رفتارهایی می‌تواند زمینه سوءاستفاده بدخواهان و مخدوش شدن جایگاه این جامعه مؤثر و دینی را فراهم آورد.



ضمن تقبیح این‌گونه رفتارها، از عموم جامعه و فعالان رسانه‌ای انتظار می‌رود عملکرد افراد را به جامعه بزرگ و شریف ستایشگری تعمیم ندهند و میان رفتار اشخاص و جایگاه ارزشمند این جامعه تفکیک قائل شوند.



همچنین روشن است که مصادیق اصلی دشمنانی که امروز باید از آنان تبرّی جست، آمریکا و رژیم جنایتکار صهیونیستی هستند؛ دشمنانی که همواره درصدد ایجاد اختلاف و تفرقه میان مسلمانان بوده‌اند. از این‌رو، در راستای تبعیت از آرمان‌های امام شهید و خلف صالح ایشان، امام سیدمجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله)، هرگونه رفتار اختلاف‌انگیز و اقدامی که موجب خدشه به وحدت و انسجام امت اسلامی شود را محکوم می‌نماییم.



امید است جامعه بزرگ ستایشگران اهل‌بیت(ع)، با حفظ شأن، حرمت و جایگاه والای این عرصه، بیش از پیش در مسیر معارف اهل‌بیت(ع)، تقویت وحدت اسلامی و مقابله با توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان گام بردارد.