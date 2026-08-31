به گزارش خبرنگار مهر، حسن منصوری صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای در تشریح خدمات امدادی جمعیت هلالاحمر خوزستان اظهار کرد: نیروهای این جمعیت با بهکارگیری ۷۱۱ نجاتگر، طی یک ماه اخیر در تمامی حوزههای جغرافیایی و محیطی استان حضور یافته و خدمات فوریتهای امدادی را به امدادخواهان ارائه کردهاند.
وی با ارائه جزئیات آماری از عملیاتهای انجامشده افزود: از میان ۵۷۸ نفر که تحت پوشش خدمات تیمهای عملیاتی قرار گرفتند، ۱۳۸ نفر با استفاده از آمبولانسهای هلالاحمر به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر خوزستان درباره تنوع مأموریتهای انجامشده تصریح کرد: این عملیاتها حوزههای بسیار متنوعی از جمله نجات در محیطهای آبی، حوادث ترافیکی، فوریتهای پزشکی، امداد در حوادث ناشی از آتشسوزی و انفجار، مدیریت تجمعات انبوه و همچنین نجات از حملات حیوانات و امداد در مناطق کوهستانی را در بر گرفته است.
منصوری با تأکید بر آمادگی بالای نیروها بیان کرد: توان عملیاتی تیمهای ما در مواجهه با شرایط بحرانی بسیار بالاست و این نیروها آمادگی کامل برای پاسخگویی به هرگونه حادثه در تمامی شرایط اقلیمی، جغرافیایی و محیطی استان را دارند.
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