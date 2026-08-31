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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۵

هلال‌احمر خوزستان در یک ماه ۵۷۸ آسیب‌دیده را نجات داد

هلال‌احمر خوزستان در یک ماه ۵۷۸ آسیب‌دیده را نجات داد

اهواز - معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان گفت: این جمعیت در یک ماه گذشته با انجام ۱۷۹ عملیات امداد و نجات، موفق به امدادرسانی به ۵۷۸ آسیب‌دیده در سراسر استان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن منصوری صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای در تشریح خدمات امدادی جمعیت هلال‌احمر خوزستان اظهار کرد: نیروهای این جمعیت با به‌کارگیری ۷۱۱ نجاتگر، طی یک ماه اخیر در تمامی حوزه‌های جغرافیایی و محیطی استان حضور یافته و خدمات فوریت‌های امدادی را به امدادخواهان ارائه کرده‌اند.

وی با ارائه جزئیات آماری از عملیات‌های انجام‌شده افزود: از میان ۵۷۸ نفر که تحت پوشش خدمات تیم‌های عملیاتی قرار گرفتند، ۱۳۸ نفر با استفاده از آمبولانس‌های هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خوزستان درباره تنوع مأموریت‌های انجام‌شده تصریح کرد: این عملیات‌ها حوزه‌های بسیار متنوعی از جمله نجات در محیط‌های آبی، حوادث ترافیکی، فوریت‌های پزشکی، امداد در حوادث ناشی از آتش‌سوزی و انفجار، مدیریت تجمعات انبوه و همچنین نجات از حملات حیوانات و امداد در مناطق کوهستانی را در بر گرفته است.

منصوری با تأکید بر آمادگی بالای نیروها بیان کرد: توان عملیاتی تیم‌های ما در مواجهه با شرایط بحرانی بسیار بالاست و این نیروها آمادگی کامل برای پاسخگویی به هرگونه حادثه در تمامی شرایط اقلیمی، جغرافیایی و محیطی استان را دارند.

کد مطلب 6932719

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