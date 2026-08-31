به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه کره شمالی اعلام کرد: سلاح هسته ای ما به مثابه تضمین مطلق حاکمیت کشور بوده و به تقویت آن ادامه می دهیم.

این وزارت خانه تاکید کرد: سیاست های خصمانه آمریکا در قبال کره شمالی همچنان پابرجا بوده و دل بستن به کاهش تنش ها در منطقه بی فایده است.

وزارت خارجه کره شمالی تصریح کرد: اوضاع هسته ای کشور هرگز بر اثر خواسته های مکرر آمریکا مبنی بر خلع سلاح هسته ای تضعیف نخواهد شد.

پیشتر نیز خواهر رهبر کره شمالی و رئیس اداره کل کمیته مرکزی حزب کارگران این کشور تاکید کرد که کره شمالی توان خود را در زمینه سلاح هسته ای به صورت پی در پی و بدون لحظه ای توقف به روز رسانی می کند.

وی اضافه کرد که توان هسته ای تضمین اصلی حمایت از حاکمیت کشور و امنیت آن به شمار می رود.