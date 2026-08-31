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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۴

کره شمالی: سلاح هسته‌ای ضامن حاکمیت کشور است

کره شمالی: سلاح هسته‌ای ضامن حاکمیت کشور است

وزارت خارجه کره شمالی با انتقاد از سیاست های خصمانه آمریکا بر تقویت سلاح هسته ای این کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه کره شمالی اعلام کرد: سلاح هسته ای ما به مثابه تضمین مطلق حاکمیت کشور بوده و به تقویت آن ادامه می دهیم.

این وزارت خانه تاکید کرد: سیاست های خصمانه آمریکا در قبال کره شمالی همچنان پابرجا بوده و دل بستن به کاهش تنش ها در منطقه بی فایده است.

وزارت خارجه کره شمالی تصریح کرد: اوضاع هسته ای کشور هرگز بر اثر خواسته های مکرر آمریکا مبنی بر خلع سلاح هسته ای تضعیف نخواهد شد.

پیشتر نیز خواهر رهبر کره شمالی و رئیس اداره کل کمیته مرکزی حزب کارگران این کشور تاکید کرد که کره شمالی توان خود را در زمینه سلاح هسته ای به صورت پی در پی و بدون لحظه ای توقف به روز رسانی می کند.

وی اضافه کرد که توان هسته ای تضمین اصلی حمایت از حاکمیت کشور و امنیت آن به شمار می رود.

کد مطلب 6932721

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