کشف یک فقره زمین خواری در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعلی عزتی اظهارکرد: در پی وصول یک فقره شکوائیه و گزارش از اداره بنیاد مسکن و شهرسازی شهرستان بندرعباس مبنی بر تصرف غیرقانونی بخشی از اراضی ملی در یکی از روستاهای تابعه شهرستان بندرعباس، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان افزود: کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی پس از بررسی میدانی، مستند سازی و استعلامات ثبتی ،اطمینان یافتند که فردی سودجو بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به تصرف و تصاحب مقدار یک هزار متر مربع از اراضی ملی با شیوه دیوار کشی و ساخت و ساز غیرقانونی کرده است.

وی درادامه گفت: مأموران ضمن هماهنگی قضایی و با همکاری کارشناسان اداره مسکن و شهرسازی به محل اعزام و نسبت به خلع ید و رفع تصرف این اراضی به بیت المال اقدام کردند .

این مسئول انتظامی با بیان اینکه ارزش زمین های رفع تصرف شده برابر نظریه کارشناسان اقتصادی ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است ، تصریح کرد : در این رابطه یک نفر متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.