به گزارش خبرنگار مهر، براساس نظرسنجی‌های مردمی و پیامک‌های دریافتی شبکه سلامت در میان شبکه‌های نسل جدید توانسته است طی مدت زمانی حدود پنج ماه در جذب مخاطب توفیقاتی از آن خود کند.

همچنین این شبکه با پخش زیرنویس‌های تخصصی در حوزه درمان و پیشگیری توجه مخاطبان بی شماری را به خود جلب کرده است. چنانچه 97 درصد از مخاطبان توسط 8000 هزار پیامک رضایت خود را از محتوای زیر نویس‌ها اعلام کرده‌اند.

شبکه سلامت به تازگی برنامه رویدادمحور و تحلیلی "سلامت روی خط" را برای پخش در نظر گرفته است که به‌صورت زنده و روزانه 15 دقیقه پخش خواهد شد.

این برنامه نگاهی تحلیلی و آموزشی به تازه‌ترین رویدادهای حوزه پزشکی و سلامت دارد و از چهار بخش کاملا مجزا تشکیل شده است. همچنین با ضرباهنگ سریع در تلاش است اطلاعات مفید، تازه و آموزنده‌ای از رویدادهای پزشکی و سلامت را به مردم ارائه کند.

این برنامه به تهیه‌کنندگی سیدحمید حسینی قرارست ظرف دو هفته آینده روی آنتن برود.