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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴

جنایات صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان نمونه روشن فساد و فتنه‌گری است

جنایات صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان نمونه روشن فساد و فتنه‌گری است

گرگان- امام جمعه موقت گرگان جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین را نمونه آشکاری از فساد و فتنه‌گری دانست و گفت: به لطف خداوند، پیروزی‌هایی نصیب جبهه مقاومت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام حجت برقرار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرگان با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله سیداسدالله مدنی، این شهید را از شخصیت‌های برجسته و کم‌نظیر در عرصه علم، تقوا، عمل و خودسازی دانست و اظهار کرد: شهید مدنی در مسیر بندگی خداوند ثابت‌قدم بود و دلبستگی به دنیا و مظاهر آن نداشت.

وی با اشاره به توصیف امام خمینی(ره) از شهید مدنی افزود: ایشان از چهره‌های کم‌نظیر حوزه علم و عمل بود و در کنار دانش فراوان، از تقوا، تعهد و بی‌اعتنایی به مظاهر دنیا برخوردار بود.

امام جمعه موقت گرگان همچنین با تبریک سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، جایگاه علمی و معنوی این شخصیت را مورد توجه قرار داد و گفت: حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) از چهره‌های مورد اعتماد اهل‌بیت(ع) بود و جایگاه علمی ایشان به حدی رسید که امام هادی(ع) مردم را برای دریافت پاسخ مسائل و پرسش‌های دینی به وی ارجاع می‌دادند.

برقرار ادامه داد: این ارجاع از سوی امام هادی(ع)، بیانگر جایگاه علمی و فقهی حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و اعتماد ویژه آن حضرت به این شخصیت بزرگ است.

صبرا و شتیلا؛ نمادی از جنایت علیه فلسطینیان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز کشتار فلسطینیان در اردوگاه‌های صبرا و شتیلا، این حادثه را یکی از نمونه‌های آشکار جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین عنوان کرد و گفت: در این جنایت، زنان، مردان، کودکان و جوانان بی‌گناه فلسطینی قربانی شدند.

امام جمعه موقت گرگان با محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی بیان کرد: اقدامات این رژیم تنها به کشتار مردم بی‌گناه محدود نمی‌شود، بلکه زندگی مردم، کشاورزی و زیرساخت‌های فلسطین نیز در نتیجه این جنایت‌ها آسیب دیده است.

برقرار با استناد به آموزه‌های قرآن کریم درباره ویژگی‌های مفسدان و فتنه‌گران اظهار کرد: قرآن درباره کسانی که در صورت دستیابی به قدرت، به جای اصلاح امور جامعه در زمین فساد ایجاد می‌کنند، هشدار داده است و امروز نمونه روشنی از این رفتار را در عملکرد رژیم صهیونیستی شاهد هستیم.

وی با اشاره به تحولات منطقه و وضعیت جبهه مقاومت گفت: به لطف و عنایت خداوند متعال، پیروزی‌هایی نصیب رزمندگان اسلام و جبهه مقاومت شده است.

کد مطلب 6944035

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