به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام حجت برقرار در خطبههای نماز جمعه این هفته گرگان با اشاره به سالروز شهادت آیتالله سیداسدالله مدنی، این شهید را از شخصیتهای برجسته و کمنظیر در عرصه علم، تقوا، عمل و خودسازی دانست و اظهار کرد: شهید مدنی در مسیر بندگی خداوند ثابتقدم بود و دلبستگی به دنیا و مظاهر آن نداشت.
وی با اشاره به توصیف امام خمینی(ره) از شهید مدنی افزود: ایشان از چهرههای کمنظیر حوزه علم و عمل بود و در کنار دانش فراوان، از تقوا، تعهد و بیاعتنایی به مظاهر دنیا برخوردار بود.
امام جمعه موقت گرگان همچنین با تبریک سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، جایگاه علمی و معنوی این شخصیت را مورد توجه قرار داد و گفت: حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) از چهرههای مورد اعتماد اهلبیت(ع) بود و جایگاه علمی ایشان به حدی رسید که امام هادی(ع) مردم را برای دریافت پاسخ مسائل و پرسشهای دینی به وی ارجاع میدادند.
برقرار ادامه داد: این ارجاع از سوی امام هادی(ع)، بیانگر جایگاه علمی و فقهی حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و اعتماد ویژه آن حضرت به این شخصیت بزرگ است.
صبرا و شتیلا؛ نمادی از جنایت علیه فلسطینیان
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز کشتار فلسطینیان در اردوگاههای صبرا و شتیلا، این حادثه را یکی از نمونههای آشکار جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین عنوان کرد و گفت: در این جنایت، زنان، مردان، کودکان و جوانان بیگناه فلسطینی قربانی شدند.
امام جمعه موقت گرگان با محکومیت جنایتهای رژیم صهیونیستی بیان کرد: اقدامات این رژیم تنها به کشتار مردم بیگناه محدود نمیشود، بلکه زندگی مردم، کشاورزی و زیرساختهای فلسطین نیز در نتیجه این جنایتها آسیب دیده است.
برقرار با استناد به آموزههای قرآن کریم درباره ویژگیهای مفسدان و فتنهگران اظهار کرد: قرآن درباره کسانی که در صورت دستیابی به قدرت، به جای اصلاح امور جامعه در زمین فساد ایجاد میکنند، هشدار داده است و امروز نمونه روشنی از این رفتار را در عملکرد رژیم صهیونیستی شاهد هستیم.
وی با اشاره به تحولات منطقه و وضعیت جبهه مقاومت گفت: به لطف و عنایت خداوند متعال، پیروزیهایی نصیب رزمندگان اسلام و جبهه مقاومت شده است.
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