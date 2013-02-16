آيت الله علي اكبر مسعودي خميني در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در جمع مردم تبريز عنوان كرد: سخنان ايشان هم جنبه نصيحت و موعظه داشت و هم بيان اين مطلب بود كه اگر ايشان روزي تكليف بدانند كه كار ديگري بايد انجام دهند به تكليف خود عمل خواهند كرد..
وي اظهار داشت: وقتي مقام ولايت فقيه درخواست و دستوري داشته باشند همه بايد رعايت آن را وظيفه شرعي و اخلاقي خود بدانند.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم تاكيد كرد: مسئولان بايد بدانند كه ولايت فقيه با قدرت در رأس امور قرار دارد و حتي اگر لازم بداند ميتواند همه آنها را از مدار خارج كند و مردم نيز پشتيبان ايشان خواهند بود..
آيت الله مسعودي خميني با اشاره به حوادثي كه در روز 22 بهمن در قم رخ داد، ابراز كرد: آقايان و افرادي كه اين حركت را انجام دادند بايد بدانند كه رهبري با چنين اقداماتي مخالف هستند و اگر كسي برخلاف سخنان رهبري عمل كند مرتكب فعل حرام شده است.
وي در ادامه ابراز داشت: سخنان امروز رهبر معظم انقلاب براي دشمنان نيز داراي پيام بود كه آنان بدانند جمهوري اسلامي در مقابل آنان سر تعظيم فرود نميآورد و اگر آنان سخني دارند نيز بايد حرفايشان منطقي باشد و با زور و تهديد نميتوانند كاري را انجام دهند.
آيت الله مسعودي خميني در گفتگو با مهر:
سخن ولي فقيه براي همه لازم الرعايت است/ مردم پشتيبان ولايت فقيه هستند
قم - خبرگزاري مهر: عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت: وقتي مقام ولايت فقيه درخواست و سخني داشته باشند همه بايد رعايت آن را وظيفه شرعي بدانند.
آيت الله علي اكبر مسعودي خميني در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در جمع مردم تبريز عنوان كرد: سخنان ايشان هم جنبه نصيحت و موعظه داشت و هم بيان اين مطلب بود كه اگر ايشان روزي تكليف بدانند كه كار ديگري بايد انجام دهند به تكليف خود عمل خواهند كرد..
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