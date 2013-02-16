سخن ولي فقيه براي همه لازم الرعايت است/ مردم پشتيبان ولايت فقيه هستند

آيت الله علي اكبر مسعودي خميني در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در جمع مردم تبريز عنوان كرد: سخنان ايشان هم جنبه نصيحت و موعظه داشت و هم بيان اين مطلب بود كه اگر ايشان روزي تكليف بدانند كه كار ديگري بايد انجام دهند به تكليف خود عمل خواهند كرد..



وي اظهار داشت: وقتي مقام ولايت فقيه درخواست و دستوري داشته باشند همه بايد رعايت آن را وظيفه شرعي و اخلاقي خود بدانند.



عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم تاكيد كرد: مسئولان بايد بدانند كه ولايت فقيه با قدرت در رأس امور قرار دارد و حتي اگر لازم بداند مي‌تواند همه آنها را از مدار خارج كند و مردم نيز پشتيبان ايشان خواهند بود..



آيت الله مسعودي خميني با اشاره به حوادثي كه در روز 22 بهمن در قم رخ داد، ابراز كرد: آقايان و افرادي كه اين حركت را انجام دادند بايد بدانند كه رهبري با چنين اقداماتي مخالف هستند و اگر كسي برخلاف سخنان رهبري عمل كند مرتكب فعل حرام شده است.



وي در ادامه ابراز داشت: سخنان امروز رهبر معظم انقلاب براي دشمنان نيز داراي پيام بود كه آنان بدانند جمهوري اسلامي در مقابل آنان سر تعظيم فرود نمي‌آورد و اگر آنان سخني دارند نيز بايد حرفايشان منطقي باشد و با زور و تهديد نمي‌توانند كاري را انجام دهند.



