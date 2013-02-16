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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۵۵

هیئت واگذاری موافقت کرد:

عرضه دوباره 56 درصد سهام ذوب آهن اصفهان در فرابورس

عرضه دوباره 56 درصد سهام ذوب آهن اصفهان در فرابورس

هیئت عالی واگذای در جلسه امروز شنبه خود با عرضه دوباره 56 درصد سهام ذوب آهن اصفهان از طریق فرابورس موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هيئت عالی واگذاري با عرضه دوباره 56 درصد سهام ذوب آهن اصفهان از طريق فرابورس موافقت كرد. در جلسه امروز هیئت واگذاری قيمت پايه و شرايط عرضه دوباره 56 درصد سهام ذوب آهن اصفهان از شركت هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران از طريق فرابورس بابت رد ديون دولت به صورت نقد و اقساط به تصويب رسيد.

همچنين در اين جلسه ضوابط واگذاري طرح هاي نيمه تمام قابل واگذاري موضوع بند"5" ماده (18) و بند "ح" ماده (19) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي تصويب شد.

کد مطلب 1816619

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