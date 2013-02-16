عرضه دوباره 56 درصد سهام ذوب آهن اصفهان در فرابورس

به گزارش خبرگزاری مهر، هيئت عالی واگذاري با عرضه دوباره 56 درصد سهام ذوب آهن اصفهان از طريق فرابورس موافقت كرد. در جلسه امروز هیئت واگذاری قيمت پايه و شرايط عرضه دوباره 56 درصد سهام ذوب آهن اصفهان از شركت هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران از طريق فرابورس بابت رد ديون دولت به صورت نقد و اقساط به تصويب رسيد.

همچنين در اين جلسه ضوابط واگذاري طرح هاي نيمه تمام قابل واگذاري موضوع بند"5" ماده (18) و بند "ح" ماده (19) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي تصويب شد.