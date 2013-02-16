تل آویو به خانواده جاسوس موساد غرامت می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، دولت رژیم صهیونیستی به صورت ضمنی مسئولیت کشته شدن " بن زیگیر" جاسوس موساد در زندانی فوق سری در سرزمین های اشغالی را به عهده گرفته است.

در حالی که مقامات تل آویو از اظهار نظر در رابطه با مرگ مشکوک این شهروند استرالیایی در زندان موساد خودداری می کنند، تحقیقات دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی در مورد چگونگی خودکشی وی ادامه دارد.

در همین رابطه روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت یک قاضی اسرائیلی با اشاره به احتمال سهل انگاری کارکنان زندان، پرونده "بن زیگیر" را به دادستانی کل ارجاع داده است. به نوشته روزنامه هاآرتض نیز،دولت رژیم صهیونیستی از آمادگی خود برای پرداخت غرامت به خانواده این جاسوس، در صورت اثبات چنین اتهامی خبر داده است.

در همین حال یک مقام دستگاه قضایی اسرائیل به یدیعوت آحارونوت گفته است اگر متهمی در پرونده وجود نداشت، قاضی مذکور پرونده را به دادستانی ارجاع نمی داد. این در حالی است که اخبار مربوط به مرگ مرموز جاسوس موساد، همچنان از سوی دولت "بنیامین نتانیاهو" سانسور می شود.

شبکه ABC استرالیا اعلام کرده این شهروند استرالیایی پیش از مرگش در 15 دسامبر 2010 به مدت 8 ماه در سلول انفرادی زندان آیالون نگهداری می شده است. گفتنی است مقامات رژیم صهیونیستی مدعی هستند جاسوس موساد به دلایل نامعلوم دست به خودکشی در زندان زده است.