تل آویو و معضل زندانیان ایکس

به گزارش خبرگزاری مهر، "آویگدور لیبرمن" که هم اکنون ریاست کمیته امور خارجی و دفاعی کنیست(پارلمان رژیم صهیونیستی) را برعهده دارد در واکنش به اخبار روز گذشته مبنی بر وجود یک زندانی دیگر در زندان های رژیم صهیونیستی با نام زندانی ایکس این اظهارات را بیان کرد.



این دومین فردی است که با عنوان زندانی ایکس در زندانی های رژیم صهیونیستی حضور دارد. رسانه‌ های رژیم صهیونیستی نوشته ‌اند که مرگ بن زيگير ( زندانی قبلی که با نام ایکس شناخت می شد) و ماجرای جديد نشان می دهد که تل آویو زندانی ‌های امنيتی مهم خود را که عضو نهادهای جاسوسی و تشکيلات امنيتی اسرائیل بوده‌ اند، با عنوان زندانی ايکس بازداشت می‌ کند.

"زهاوا گال اون" رهبر حزب چپ گرای مرتس روز سه شنبه گفت از رفتار مسئولان امنيتی بايد ابراز انزجار و آنها را وادار به تغيير اين رفتار کرد.

روز گذشته روزنامه هایی همچون هاآرتض، جرزالیم پست و یدیعوت آحارانوت از وجود دومین زندانی ایکس خبر داده و نوشته بودند که چند ماه پس از تاييد درستی خبر مرگ يک جاسوس موساد در زندان های اسرائيل که به اتهام اقدام عليه امنيت اين رژیم زندانی شده بود، از زندانی بودن يک عضو ديگر تشکيلات امنيتی صهیونیست ها در زندان، همزمان با زندانی بودن جاسوس پيشين، خبر داده می شود.

آحارانوت با انتشار اين گزارش نوشت که اين فرد ديگر که از او هم مانند زندانی امنيتی پيشين با عنوان "زندانی ايکس" نام برده می شود، عضو تشکيلات امنيتی اسرائیل بود.

این روزنامه از مدتی قبل به اين راز پی برده و در چارچوب تلاش برای انتشار اين خبر، به دستگاه قضايی اسرائیل مراجعه کرده بود.

زندان ايالون

بر اساس این گزارش، زندانی‌ ای که از سال 2010 دربند است، اما وجودش به تازگی تاييد شده در زندان ايالون در شهر رمله، همان بازداشتگاهی نگاهداری می ‌شد که بن زيگير جاسوس استراليايی موساد در آن خود را بر اثر فشارهای روحی شديد با ملافه دار زد.

يديعوت آحارونوت شرايط بازداشت زندانی ناشناس تازه اعلام شده را شبيه همان شرايطی دانست که بن زيگير در آن نگاهداری می ‌شد.

اين موضوعات محرمانه در جريان بررسی برخی از اسناد و مدارک مربوط به مرگ بن زيگير بر ملا شد.

بررسی اسناد مربوط به مرگ بن زيگير نشان می‌ داد که زندانبانان در نگاهداری از اين جاسوس زندانی شده تدابير کافی به عمل نياوردند؛ دوربين نگاهبانی سلول او مرتب کار نمی‌ کرد و پنج مامور اتاق نظارت بر سلول بن زيگير، هميشه آنجا نبودند.

لازم به ذکر است که "ايگال عامير" دانشجوی رشته حقوق که اسحاق رابين نخست وزير اسبق رژیم صهیونیستی را در پاييز ۱۹۹۵ به قتل رساند، پيشتر در همين سلول نگاهداری شده بود.

بن زيگير در روز پانزدهم دسامبر ۲۰۱۰ کمتر از يک سال پس از زندانی شدن، خود را با ملافه در سرویس بهداشتی سلولی که در آن در انزوا نگاهداری می ‌شد، دار زده بود.

ماجرای مرگ بن زيگير اواخر سال ۲۰۱۲ افشا شد و تل آویو آن را تاييد کرد.

بن زیگیر

رسانه های اسرائيل، استراليا و جهان در ماه‌های گذشته مطالب متعددی در مورد ماموريت‌های جاسوسی بن زيگير منتشر کرده و از جمله در برخی از گزارش‌ها ادعا شد که او در ميان تيم‌ های موساد بوده که برای ضربه زدن به برنامه هسته‌ای ايران فعال شده بود.

در برخی از گزارش‌های رسانه‌های اسرائيل و استراليا اين ادعا نيز مطرح شده بود که بن زيگير با بهره‌گيری از گذرنامه‌های خارجی خود به ايران نيز رخنه کرده بود.

دولت استراليا تلاش بن زيگير به چند بار دريافت گذرنامه با هويت‌های مختلف را تاييد کرده بود.