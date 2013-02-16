ماهان بجنورد برابر شهرداری زاهدان به تساوی رسید

حسین جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: لیگ منطقه ای فوتسال کشور(زیر گروه لیگ دسته دوم باشگاه های کشور) از 28 بهمن ماه در شش گروه در مناطق مختلف کشور آغاز شده و خراسان شمالی نیز در این رقابت ها دو نماینده دارد.

وی اظهار داشت: در گروه سه این مسابقات ماهان بجنورد از خراسان شمالی حضور دارد که این تیم عصر شنبه در نخستین دیدار خود برابر شهرداری زاهدان به تساوی دو بر دو دست یافت.

جعفرزاده افزود: ماهان بجنورد در این گروه با پنج تیم آدینه فردوس، صفاتوس مشهد، پیمان آمل، شهرداری زاهدان و فهرج کرج همگروه است و از 28 بهمن تا دوم اسفندماه به صورت دوره ای با این تیم ها دیدار خواهد کرد.

وی اضافه کرد: رقابت های لیگ منطقه ای فوتسال در گروه سه به میزبانی مشهد و در محل سالن کوثر مشهد( قاسم آباد ) در حال برگزاری است و در پایان دو تیم برتر به دور دوم لیگ منطقه ای کشور راه خواهند یافت.

این مسئول در ادامه با بیان اینکه دیگر نماینده خراسان شمالی در این مسابقات تیم آهن آلات محمدی جاجرم است، اظهار داشت: این تیم در گروه شش این رقابت ها با تیم های آرمین آستارا، هلال مهر بهشهر، تکتاز سهند گرمسار، فرخی باقر شهر تهران و شهرداری مشهد همگروه است. به گفته وی تیم آهن آلات محمدی جاجرم نیز عصر شنبه در نخستین دیدار خود به مصاف تکتاز سهند گرمسار رفت که این بازی در پایان با برتری سه بر دو نماینده گرمسار خاتمه یافت.

جعفرزاده تصریح کرد: رقابت های لیگ منطقه ای فوتسال کشور در گروه شش از 28 بهمن تا دوم اسفندماه به میزبانی شهرستان بهشهر در استان مازندران برگزار می شود و در پایان دو تیم برتر این گروه به مرحله دوم مسابقات فوتسال لیگ منطقه ای کشور راه می یابند.

رئیس هیئت فوتبال خراسان شمالی با بیان اینکه در پایان این رقابت ها دو تیم برتر گروه های شش گانه به مرحله دوم لیگ منطقه ای فوتسال کشور راه می یابند، اضافه کرد: در مرحله دوم لیگ منطقه ای فوتسال کشور 12 تیم( دو تیم برتر گروه های شش گانه) با یکدیگر رقابت خواهند کرد و در پایان آن دو تیم برتر به لیگ دسته دوم باشگاه های فوتسال کشور راه خواهند یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته و پیش از شروع مسابقات فوتسال لیگ منطقه ای کشور، تیم های ماهان بجنورد و آهن آلات محمدی جاجرم به عنوان نمایندگان استان در این رقابت ها، به منظور آمادگی بیشتر یک دیدار دوستانه در سالن علیدخت بجنورد برگزار کردند که در پایان این دیدار تیم ماهان موفق شد با نتیجه شش بر دو به پیروزی برسد.