به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در ادامه فرایند پرداخت مطالبات از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی، بخش‌ دیگری از مطالبات مربوط به اسناد رسیدگی شده داروخانه‌ها و بخشی از مراکز درمانی طرف قرارداد در سطح کشور تسویه شد.

سازمان تأمین اجتماعی در شرایط خاص کشور و با هدف حمایت از ارائه‌ دهندگان خدمات درمانی و پایداری ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و بازنشستگان، روند پرداخت مستمر مطالبات مراکز طرف قرارداد را در دستور کار دارد و به‌زودی پرداخت مطالبات باقی مانده‌ سایر ارائه‌دهندگان و مراکز طرف قرارداد نیز انجام خواهد شد.