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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

۳.۷ همت از مطالبات داروخانه‌ها پرداخت شد

۳.۷ همت از مطالبات داروخانه‌ها پرداخت شد

سازمان تأمین اجتماعی، ۳۷۰۰ میلیارد تومان از مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد را پرداخت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در ادامه فرایند پرداخت مطالبات از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی، بخش‌ دیگری از مطالبات مربوط به اسناد رسیدگی شده داروخانه‌ها و بخشی از مراکز درمانی طرف قرارداد در سطح کشور تسویه شد.

سازمان تأمین اجتماعی در شرایط خاص کشور و با هدف حمایت از ارائه‌ دهندگان خدمات درمانی و پایداری ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و بازنشستگان، روند پرداخت مستمر مطالبات مراکز طرف قرارداد را در دستور کار دارد و به‌زودی پرداخت مطالبات باقی مانده‌ سایر ارائه‌دهندگان و مراکز طرف قرارداد نیز انجام خواهد شد.

کد مطلب 6929707
حبیب احسنی پور

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