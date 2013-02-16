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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۲۱:۳۰

رئیس هیئت اعزامی حماس:

فشارهای رژیم صهیونیستی علت اصلی خروج ما از بلغارستان بود

فشارهای رژیم صهیونیستی علت اصلی خروج ما از بلغارستان بود

رئیس هیئت اعزامی حماس به صوفیه، فشارهای رژیم صهیونیستی و موضع وزیر امورخارجه یهودی الاصل بلغارستان را علت اصلی خروج آنها از این کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، صلاح بردویل رئیس هیئت اعزامی حماس به بلغارستان تاکید کرد فشارهای رژیم صهیونیستی علت بیرون راندن این هیئت از بلغارستان بوده است.

وی گفت: فشارهای رژیم صهیونیستی به مقامات بلغارستان و موضع وزیر امور خارجه این کشور که اصالتا یهودی است علت اصلی این رویداد بود.

بردویل ماجرای برون راندن هیئت حماس را این گونه بیان کرد از ورود پلیس بلغارستان به هتل محل اقامت خود غافلگیر شدیم. پلیس ما را مجبور کرد از هتل خارج شویم و با وجود اینکه مجوز ورود داشتیم و با برخی از شخصیت های سیاسی و مردمی نشستهایی برگزار کرده بودیم، با چند نگهبان ما را به فرودگاه بردند.

رئیس این هیئت امروز شنبه، اخراج این هیئت از بلغارستان را نقطه سیاهی برای اتحادیه اروپا عنوان کرد.

کد مطلب 1816714

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