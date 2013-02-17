زمستان رؤیایی در تالابهای شمال/ ایستگاهی برای پرندگان مهاجر

به گزارش خبرنگار مهر، تالاب‏هاي استان‏هاي شمالي كشور همه ساله در فصل زمستان،‏ پذيراي تعداد زيادي پرنده آبزي مهاجر هستند،‏ بنابر‌اين محل‏هاي مهمي براي زمستان گذراني گونه‏ هاي متعددي از اين جانوران محسوب مي‏ شوند.

به طوركلي با توجه به اهميت‌ها و ارزش‏هاي ويژه بوم شناختي پرندگان آبزي در مناطق تالابي،‏ از نتيجه مطالعات مربوط به جمعيت‏هاي گونه‏ هاي مختلف پرندگان و تغييرات آنها مي‏ توان براي مديريت چنين منطقه‏هايي بهره جست.

چنگر، خوتكا، اردك سرسفید، اردك بلوطی،‌ قو، غاز، باكلان، كشیم ها‌،‌ حواصیل ها، اگرت ها، پرستوهای دریایی، سلیم ها و كاكایی ها' با طی هزاران كیلومتر از نواحی سردسیر شمالی به تالاب های استان مهاجرت كرده و نیمی از سال را در این مكان ها سپری می كنند.

زمستان گذرانی پرندگان در تالابها، جذابیت خاصی به تالاب های گلستان بخشیده و مناظر زیبایی را برای استفاده علاقه مندان و دوستداران طبیعت به ارمغان آورده و این در حالی است كه تالاب های گلستان و خلیج گرگان به عنوان اولین ایستگاه این پرندگان بوده كه در آن زمستان گذرانی و یا پس از توقفی كوتاه، به نواحی جنوبی كشور ادامه مسیر می دهند.

برخی از این پرندگان مانند پلیكان، فلامینگو و قو به لحاظ ارزش های حفاظتی حمایت شده بوده و برخی نیز همانند پلیكان پا خاكستری و عقاب دریایی دم سفید از جمله گونه های در معرض خطر انقراض به شمار آمده كه همین مسئله حفظ و حراست از این پرندگان ارزشمند را بیش از پیش ضروری می سازد.

گلستان با دارا بودن حدود 304 گونه پرنده كه از این تعداد 102 گونه بومی استان و 97 گونه زمستان گذران و تعداد 19 گونه مهاجر عبوری و اتفاقی در زمستان دیده و ثبت شده اند كه از این تعداد 81 گونه نیز برای زادآوری به استان مهاجرت می كنند.

تالاب های بین المللی آلاگل، آلماگل، آجی گل و گمیشان با دارا بودن پوشش گیاهی متنوع جایگاه مناسبی برای انواع پرندگان آبزی و كنار آبزی است و از گیاهان حاشیه تالاب های استان گلستان می توان علف شور، جارو تركمنی، سلمه سفید، گز شاهی، خار شتر، یولاف وحشی و مرغ را نام برد.

وضعیت خوب تالابهای گلستان

تالابهای گلستان در سالهای اخیر همواره با خطر خشکی مواجه بوده اند به دلیل بارندگیهای مناسب، اکنون در وضعیت خوبی از نظر حجم منابع آبی قرار گرفته اند.

کارشناس اداره محیط زیست گنبدکاووس، رامیان و آزادشهر در این زمینه به خبرنگار مهر می گوید: امسال با توجه به بارندگی وضعیت آب تالابهای خیلی عالی است و 400 هکتار از سایت شیلات که از آب رودخانه اترک آبگیری می شود، حجم آبگیری آن بالاتر از حد میانگین است.

وجود 30 گونه پرنده در تالابهای شرق گلستان

آنا محمد متقی افزود: حدود 30 گونه پرنده در تالاب بصورت فصلی وجود دارد که می توان به فلامینگو، حواصیل، چوگا، اردک تاج دار، سرحنایی قو و .. نام برد.

وی با تاکید بر کنترل و حفاظت از گونه های حیات وحش بخصوص گونه هایی مانند قو و حواصیل که در معرض انقراض قرار دارد، گفت: این گونه ها از گونه های حمایت شده هستند که با حفاظت بیشتری نیاز دارند و باید در این زمینه فرهنگسازی شود تا توسط شکارچیان شکار نشود.

شکار عامل تهدیدکننده در تالابها

متقی مهمترین عامل تهدیدکننده گونه های پرندگان در تالابها را شکار برشمرد و گفت: جز این عامل، تهدیدکننده دیگری در تالابهای منطقه وجود ندارد.

کارشناس محیط زیست درباره وضعیت آلاینده ها در تالابها گفت: آلاینده خاصی نداریم و فقط کدورت آب را شاهد هستیم که ماحصل تلاطم آب است و هیچ ضرری برای جانداران ندارد.

مدیرکل محیط زیست گلستان نیز با اشاره به زمستان گذرانی پرندگان در تالابهای استان گفت: نكته حائز اهمیت راجع به جمعیت پرندگان، تنوع در اراضی پیرامون تالاب هاست كه باعث شده طیف وسیعی از پرندگان آبزی، كنار آبزی و خشك زی این منطقه را به عنوان مكانی برای زمستان گذرانی، زادآوری و یا اقامت دائم برای زیست انتخاب كنند.

محمد ممشلی افزود: فلامینگو، قو، انواع اردك ها، غاز، كاكایی، پرستوی دریایی و حواصیل ها از گروه پرندگان آبزی و خروس كولی، سلیم ها و آبچلیك ها از پرندگان كنار آبزی و پرندگانی نظیر كوكرها (باقرقره)، كلاغ سیاه، كوكو، زنبور خوارها، سبزقبا، جغدها، سارگپه ها، سنقرها، شاهین، دلیجه، عقاب (دریایی دم سفید و شاهی) از پرندگان خشك زی هستند كه می توان به آن اشاره كرد.

وی اظهار داشت: از دوزیستان و خزندگانی كه در تالاب های استان زیست می كنند، می توان به قورباغه مردابی، وزغ سبز، لاك پشت افغانی، انواع مارمولك ها، كورمار سلیمانی، مار آبی، مار چلیپر، مار آتشی، تیر مار، كفچه مار و افعی اشاره كرد.

وی یادآور شد: همچنین از گونه های مختلف ماهی كه در این مجموعه تالاب ها زندگی می كنند می توان گاو ماهی، سرگنده، پاروا، فیتوفاك، كپور ، آمور، كاراس، سیاه ماهی و از انواع حشرات این منطقه نیز انواع پروانه های شب پرواز، روز پرواز و انواع سن ها و سوسك ها را نام برد.

فصل زمستان فرصتی مناسبی است تا با سفر به تالابهای گلستان از جاذبه های بکر این مناطق بهره مند شد و در این بین تالابهای گلستان، مسافران و گردشگران در تمامی فصول بخود فرا می خواند.