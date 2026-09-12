مفتی عمان: اوضاع به مرحله بسیار خطرناکی رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان عربی، احمد الخلیلی مفتی عمان، با اشاره به شعله‌ور شدن دوباره جنگ در یمن، این رویداد را در کنار بحران‌های جاری در فلسطین، ایران و لبنان، از جدیدترین امتحان‌ها و بلاهای امت اسلامی توصیف کرد.

وی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس تصریح کرد: امت اسلامی این روزها گرفتار فتنه‌های بزرگی شده است به طوریکه علاوه بر مصائب و آزمایش‌هایی که در فلسطین، لبنان و ایران با آن مواجهیم، اینک در یمن نیز برادران به جان هم افتاده و یکدیگر را می‌کشند. ای کاش می‌دانستم چگونه حکمت یمنی از خون‌ریزی و ایجاد وحدت عاجز مانده است! امید است که یمنی‌ها به رشد و تدبیر بازگردند، روابط میان خود را اصلاح کنند و یمن خوشبخت را یک‌دل و متحد بسازند. امیدواریم افرادی با نیت سوء یا از روی جهل و غفلت، میان آنان تفرقه نیندازند و کینه و دشمنی به‌جای نگذارند.

مفتی عمان بیان کرد: همان‌طور که از اوضاع برادران در یمن متاسفم، به همان اندازه از اظهار نظرهای برخی از علمای مسلمان نیز تاسف خوردم زیرا این عده از علما علیه گروهی سخن می‌گویند که از زمان پیدایش خود با تمام توان و عزم در برابر رژیم صهیونیستی ایستاده و با جان و مال در راه آزادی مقدسات اسلامی و رهایی ملت مظلوم فلسطین مجاهدت کرده است.

احمد الخلیلی گفت: شایسته نبود چنین سخنانی مطرح شود و نباید امت اسلامی در این شرایط حساس، از رویارویی با این اشغالگری خطرناک غافل شوند و به مسائل حاشیه‌ای بپردازد. از این رو، از علمای بزرگوار می‌خواهم که در این برهه به چیزی جز مسئله اول خود، یعنی آزادی مقدسات غصب‌شده اسلامی نپردازند و با حکمت دیرینه خود پیش از آنکه این مشکل گسترش یابد و درمانش دشوار شود، به علاج آن بشتابند، چرا که اوضاع به چنان درجه‌ای از خطرناکی رسیده است که انسان صبور نیز چاره‌ای جز اندوه فراوان نمی‌یابد.