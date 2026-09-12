سینما راوی فرهنگ و زندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی بعدازظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران به مناسبت روز ملی سینما با تبریک این مناسبت به سینماگران و فعالان عرصه فرهنگ و هنر، اظهار کرد: سینما یکی از مهمترین ابزارهای روایت زندگی انسان و ثبت تجربههای اجتماعی است و آثار سینمایی میتوانند بخشی از هویت و فرهنگ یک جامعه را برای نسلهای آینده ماندگار کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: ظرفیتهای سینمایی مازندران تنها در طبیعت و جاذبههای بصری این استان خلاصه نمیشود، بلکه زندگی مردم، فرهنگ بومی، گویشهای محلی، آیینها و سنتها، سبک زندگی، مسائل اجتماعی و تحولات این دیار، مجموعهای از سوژههای ارزشمند برای تولید آثار اصیل و اثرگذار به شمار میرود.
وی با بیان اینکه روایتهای بومی میتواند به غنای سینمای کشور کمک کند، ادامه داد: توجه به داستانها و تجربههای واقعی مردم مناطق مختلف، زمینهای برای شکلگیری آثاری است که علاوه بر برخورداری از هویت بومی، میتوانند با مخاطبان در سطح ملی نیز ارتباط برقرار کنند.
محمدی بر ضرورت توجه جدیتر به استعدادهای جوان در حوزه سینما تأکید کرد و گفت: بسیاری از ظرفیتهای انسانی و خلاق در میان جوانان وجود دارد که برای شکوفایی نیازمند فرصت، آموزش، حمایت و امکان تجربهاندوزی هستند.
وی تصریح کرد: فراهمکردن بستر فعالیت برای نسل جدید سینماگران، تقویت زیرساختهای فرهنگی و سینمایی، حمایت از تولید آثار و ایجاد فرصتهای مناسب برای اکران و نمایش فیلمها، از مهمترین الزامات برای تقویت جریان سینمایی در استان است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به نقش دستگاههای فرهنگی در پشتیبانی از فعالیتهای هنری، خاطرنشان کرد: توسعه سینما نیازمند همراهی مجموعههای فرهنگی، هنرمندان، بخش خصوصی و فعالان این حوزه است و باید زمینهای فراهم شود تا ایدهها و استعدادهای جدید امکان تبدیلشدن به آثار حرفهای را پیدا کنند.
محمدی در پایان با تبریک روز ملی سینما به تمامی سینماگران، هنرمندان و فعالان این عرصه، بهویژه خانواده سینمای مازندران، برای آنان در مسیر تولید آثار ارزشمند و اثرگذار و اعتلای فرهنگ و هنر ایران اسلامی آرزوی موفقیت کرد.
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