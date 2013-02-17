«دلقک» به روایت هدی حدادی منتشر شد

هدی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار نخستین رمان نوجوانانه خود با عنوان «دلقک» خبر داد و گفت: این رمان که در قالب مجموعه رمان نوجوان امروز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است در فضایی فانتزی و اجتماعی روایت میشود.
وی افزود: داستان این رمان به ماجرای دوستی یک دختر دانشجو با دختربچهای باز میگردد که گویا یک دلقک به دنیا آمده است. این دلقک بودن هم ماهیت اوست و هم شغل وی و خانوادهاش است.
حدادی افزود: در طول داستان این دلقک به نوعی وارد زندگی شخصیت اصلی داستان میشود و در آن تغییراتی ایجاد میکند و در نهایت نیز از آن خارج میشود.
این نویسنده و شاعر کودک و نوجوان افزود: فضای رخداد این داستان رئال است، ولی اتفاقاتی که در آن رخ میدهد، شکل و شیوهای فانتری دارد و این به دلیل علاقه شخصی خود من به این شکل نوشتن است. البته در این داستان مباحث اجتماعی نیز مطرح است، ولی فکر میکنم بیان آنها به صورت مستقیم و بدون استفاده از زبان فعلی اثر، آن را سنگین و کسل کننده میکرد و جذابیت متن را از آن میگرفت.
وی همچنین گفت: این نخستین رمان از مجموعه رمان نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که با زبان محاوره نوشته و منتشر شده و زبان طنز و شیوه فانتزی متن نیز با این نوع بیان تلفیق شده است.
حدادی پیش از این نیز دو مجموعه داستان نوجوانانه با عنوان «کوپه 11» و «دوست رقیق من» را در نشر پیدایش منتشر کرده است.
همچنین داستانهای کودکانه «فکرم تا ابرها قد میکشد»، «دو دوست»، «پسری که شمردن بلد بود» و «شبهای سوری» پیش از این در قالب آثار مستقل او منتشر شده است.
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