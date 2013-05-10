به گزارش خبرنگار مهر، «بازی با انگشتها» سروده مصطفی رحماندوست با تصویرگری هاله لادن، اثری شاد و نشاطآور برای کودکان است و ترانههای آن، قصههای منظوم بسیار کوتاهی هستند که بزرگترها به کمک انگشتان دست برای کودکان میگویند و در این قالب، شعر، ترانه و بازی و نمایش درهم آمیخته میشود.
«اسرار آفرینش» نوشته هارون یحیی با ترجمه علیرضا عیاری رتبه دوم را از آن خود کرده و «مهمانهای ناخوانده»، نوشته فریده فرجام پس از 47 سال که از انتشار آن میگذرد، رتبه سوم را بهدست آورده؛ این اثر تاکنون 19 بار تجدید چاپ و حق نشر آن به برخی کشورها نیز فروخته شده است.
«مهمانهای ناخوانده»، نخستین کتابی است که توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال 1345 به چاپ رسید و همچنان در شمار پرفروشترین کتابهای کانون است.
رمان طنز «جزیره بیتربیتها» نوشته شهرام شفیعی نیز پس از «مهمانهای ناخوانده» در جایگاه چهارم قرار گرفته؛ از میان رمانهای نوجوان «آرزوی سوم» مصطفی خرامان، «آلبود دردسر» هادی خورشاهیان، «بازگشت هرداد» فریبا کلهر، «جزیره» داریوش عابدی و «دلقک» هدی حدادی در میان پرفروشترینهای کانون در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران قرار گرفتهاند.
کانون پرورش فکری با کتابهای الکترونیک، کتابهای گویا، کتابهایی به خط بریل و مجموعه کتابهای «خودمان» که به همت مربیان کانون نوشته شده در نمایشگاه کتاب امسال شرکت کرده است.
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