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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۰۵

متقی در گفتگو با مهر:

حمله ملخ ها به تالاب گنبدکاووس صحت ندارد

حمله ملخ ها به تالاب گنبدکاووس صحت ندارد

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: کارشناس اداره محیط زیست گنبدکاووس، رامیان و آزادشهر گفت: حمله ملخ ها به تالابهای منطقه صحت ندارد و خوشبختانه وضعیت تالابهای استان در حد ایده آل است.

آنا محمد متقی در گفتگو با خبرنگار مهر دربحث مبارزه بیولوژیک ملخ ها به مرازع کشاورزی در داشلی برون گنبدگفت: ما نباید گونه های طبیعی که همانند زنجیره غذایی برای تعادل جمعیت حیوانی و حشرات وجود دارد را از بین ببریم.
 
 
وی اظهار داشت: در حال حاضر ما نوعی حشره خوار کوچک را شکار کرده و از بین می بریم، درصورتیکه آنها از بین برنده لاروهای ملخ ها هستند.
 
 
متقی عنوان کرد: همچنین شاهین ها و نوعی موش صحرایی باعث تعادل جمعیت ملخ ها هستند که متاسفانه انسانها آنها را از بین می برند و موجب جمعیت زیاد ملخ ها می شوند.
 
 
متقی گفت: مبارزه باید قبل، حین و بعد از مبارزه صورت گیرد تا موثر واقع شود و تمام امکانات در نظر گرفته شود.
کد مطلب 1816864

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