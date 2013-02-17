حمله ملخ ها به تالاب گنبدکاووس صحت ندارد

آنا محمد متقی در گفتگو با خبرنگار مهر دربحث مبارزه بیولوژیک ملخ ها به مرازع کشاورزی در داشلی برون گنبدگفت: ما نباید گونه های طبیعی که همانند زنجیره غذایی برای تعادل جمعیت حیوانی و حشرات وجود دارد را از بین ببریم.

وی اظهار داشت: در حال حاضر ما نوعی حشره خوار کوچک را شکار کرده و از بین می بریم، درصورتیکه آنها از بین برنده لاروهای ملخ ها هستند.

متقی عنوان کرد: همچنین شاهین ها و نوعی موش صحرایی باعث تعادل جمعیت ملخ ها هستند که متاسفانه انسانها آنها را از بین می برند و موجب جمعیت زیاد ملخ ها می شوند.

متقی گفت: مبارزه باید قبل، حین و بعد از مبارزه صورت گیرد تا موثر واقع شود و تمام امکانات در نظر گرفته شود.